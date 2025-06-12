«Роскосмос»: Россия построит первую АЭС на Луне и будет исследовать Венеру

Список задач «Роскосмоса» включает развертывание первой ядерной электростанции на Луне, а также исследование Венеры. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов в своем поздравлении с Днем России. По его словам, космические достижения страны — это «воплощение силы национального характера», а успехи в этой сфере создают предпосылки для роста экономики и качества жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В задачах — развертывание первой ядерной электростанции на Луне — фундамента для будущих лунных баз,— заявил Дмитрий Баканов.— Будем исследовать Венеру. Именно мы — единственная страна, посадившая на ней аппарат».

Помимо этого «Роскосмос» намерен масштабировать орбитальную группировку, чтобы увеличить скорость широкополосного доступа в интернет и «обеспечить покрытие каждой точки страны». В числе других планов корпорации — повешение точности системы ГЛОНАСС, совершенствование ракет и космических кораблей. Также ведется работа над созданием новой Российской орбитальной станции, которая заменит Международную космическую станцию, напомнили в «Роскосмосе».

«Роскосмос» говорил, что Россия совместно с Китаем собирается отправить на лунную станцию ядерную энергетическую установку. Предполагается, что сначала установку испытают на Земле, а ее отправка на Луну планировалась после 2036 года. Кроме того, готовится строительство атомной электростанции на поверхности Луны. К российско-китайскому проекту лунной станции присоединились 13 стран.

Подробности — в материале «Ъ» «"Роскосмос" ставит на Луну».