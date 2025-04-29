«Роскосмос» ставит на Луну

«Роскосмос» вновь попытается полететь на Луну. Как рассказал глава корпорации Дмитрий Баканов, в планах запустить шесть космических аппаратов. Как ожидается, в 2027-м отправится станция «Луна-26». Последнюю миссию к спутнику Земли Россия осуществила в 2023 году. Однако запуск оказался неудачным, «Луна-25» потерпела крушение. Кроме того, к российско-китайскому проекту по созданию Международной лунной станции присоединились 13 зарубежных партнеров, отметил Баканов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В рамках инициативы также планируется размещение на Луне электростанции. Какие перспективы у «Роскосмоса»? Научный журналист и популяризатор космонавтики Михаил Котов настроен оптимистично. Он уверен, что лунную программу России ждет успех: «Каждый раз, когда мы говорим про то, что мы кого-то догоняем или сравниваем себя с другими, это очень сложно, потому что здесь каждая страна имеет свою конкретную программу развития и изучения, и ориентироваться можно только на нее. В зависимости от этого уже можно говорить, успеваете или нет, делаете вы по своей это программе или нет. Я не вижу проблемы в том, что одна из программ оказалась неудачной, это не мешает запустить следующую удачно.

Все скорее будет зависть от сроков, в которые удастся подготовить эти миссии и запустить их, потому что в последнем выступлении конкретных сроков не прозвучало.

Что касается исследования Луны вместе с Китаем, тут важно понимать, что и "Луна-26", и "Луна-27", и дальнейшие проекты вместе с Китаем увязаны в общую систему работ, итогом которых станет создание Международной лунной станции. И то, что было сказано про электростанцию, это тоже туда же. Кроме этого, и Россия, и Китай делают научные проекты достаточно открытые и приглашают другие страны присоединиться и работать вместе. Конечно, любой такой неудачный проект, как "Луна-25", это всегда очень грустно. С другой стороны, космос — это сложно, тут не бывает ситуации, что у всех все получается с первого раза. Пожалуй, единственное исключение — это как раз Китай, у которого действительно подобные проекты чаще всего получаются с первого раза».

На фоне неудачного запуска «Луны-25» партнеры России по БРИКС уже проводят успешную лунную программу. В 2023-м о результатах сообщила Индия, а годом позже Китай. Об успешных запусках лунных модулей также отчитались США и Япония. Однако сейчас «Роскосмос» учел свои прошлые ошибки, уверен автор блога «Открытый космос Зеленого кота» Виталий Егоров: «У всех космических аппаратов будет определенная научная полезная нагрузка: картография Луны с орбиты, изучение грунта, добыча грунта и доставка на Землю. Эти планы у "Роскосмоса" и производителей лунных космических аппаратов (НПО имени Лавочкина) были задолго до прихода Баканова на руководящую должность.

Эти проекты были в федеральной космической программе до 2015 года, и с 2016-го по 2025-й, и сейчас они войдут уже в новую космическую программу, над которой сейчас работает "Роскосмос". Покорение Луны всегда носило важную политическую составляющую. Безусловно, Россия сейчас по лунной программе отстает не только от Китая и США, но даже от Индии, Японии, и здесь уже надо наверстывать. Показатель того, что надо догонять, это не только то, что "Луна-25" разбилась, а то, что ее наследие сейчас практически невозможно воспроизвести. Дело в том, что она создавалась до жестких санкций, введенных после 2022 года. И сейчас, например, "Луны-27" предполагается две, потому что нет уверенности, что все получится хорошо, что одна из "Лун-27" не разобьется».

Накануне стало известно, что в 2030 году «Роскосмос» планирует начать запуск 240 космических аппаратов Глобальной навигационной системы ГЛОНАСС.

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Андрей Дубков