Пентагон разрешил выезд семей военнослужащих США с Ближнего Востока

Министр обороны США Пит Хегсет разрешил членам семей американских военнослужащих добровольно уезжать с объектов на Ближнем Востоке, находящихся в зоне ответственности Центрального командования США (CENTCOM). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Решение главы Пентагона связано с обострением ситуации в регионе. Ранее глава иранского Минобороны Азиз Насирзаде пригрозил ударами по всем военным базам США на Ближнем Востоке в случае начала вооружённого конфликта.

Как сообщала газета The Wall Street Journal, Пит Хегсет распорядился перенаправить специальные взрыватели для ракет, изначально предназначенных для Украины, для обеспечения оборонных потребностей американских сил на Ближнем Востоке.

15 июня в Омане пройдет новый раунд непрямых переговоров США и Ирана по ядерной сделке. Новая сделка должна заменить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), принятый в 2015 году при участии Китая, России, Великобритании, Франции и ФРГ. В 2018 году президент США Дональд Трамп вышел из соглашения. Вслед за этим Иран нарастил запасы высокообогащенного урана и, по данным МАГАТЭ, примерно в 40 раз превысил лимит, установленный СВПД.

Подробности — в материале «Ъ» «МАГАТЭ вбивает клин между США и Ираном».