WSJ: США перенаправили на свои нужды обещанные Украине взрыватели ракет

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился перенаправить американским военным на Ближнем Востоке взрыватели ракет, которые предназначались для Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, на прошлой неделе господин Хегсет уведомил Конгресс об этом решении.

Украинские военнослужащие использовали взрыватели ракет для противостояния атакам российских беспилотников. Решение об отправке взрывателей Украине было принято еще при администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Взрыватели ближнего действия были разработаны для ракет с лазерным наведением класса земля-воздух. Вооруженные силы США адаптировали эти ракеты для пуска с истребителей F-15E.

Как уточнили в WSJ, вооруженные силы США на Ближнем Востоке готовятся к возможному конфликту с Ираном или возобновлению боевых действий с йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах».

Господин Хегсет предупредил, что европейские союзники Украины будут должны предоставить Киеву подавляющую долю военной помощи в будущем, так как западная часть Тихого океана будет «приоритетным театром военных действий» для Пентагона.