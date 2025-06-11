США примут участие в «Интервидении»

Представители США будут участвовать в музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом ТАСС сообщили организаторы конкурса. Кто именно будет представлять Соединенные Штаты — объявят позднее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Интервидение», аналог «Евровидения», пройдет 20 сентября на «Live Арене» в Москве. Указ о его проведении подписал президент России Владимир Путин. РФ на «Интервидении» будет представлять певец Shaman (Ярослав Дронов).

В феврале спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой говорил, что более 20 стран подтвердили участие в конкурсе. Среди них — Китай и Бразилия.

«Интервидение» существовало с 1965 по 1980 год. В нем участвовали страны социалистического блока, в числе которых СССР, ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия и Куба.

Подробности — в материале «Ъ» «Песня на низком старте».