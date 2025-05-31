«Интервидение»: от Праги до Москвы

17 мая в Швейцарии закончилось «Евровидение». В России, которая последний раз участвовала в конкурсе в 2021 году, давно идут разговоры об альтернативе. Усилились они после выхода страны из Европейского вещательного союза в 2022 году, а форму обрели уже в 2025-м с указом президента РФ о проведении в Москве конкурса под названием «Интервидение». “Ъ” напоминает, что у «Интервидения» уже богатая история, которая началась еще во времена холодной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Телевизионная заставка «Интервидение», 1972 год

Фото: Рыбаков / РИА Новости Телевизионная заставка «Интервидение», 1972 год

Фото: Рыбаков / РИА Новости

Раскол вещания

100 лет назад, в межвоенный период, ознаменованный повсеместным распространением радиовещания, ряд государственных и общественных радиокомпаний Европы создали Международный вещательный союз (IBU). В организацию, которая способствовала обмену передачами и вещательным опытом между странами, вошли, в частности, немецкое RRG, британское BBC и Народный комиссариат почт и телеграфов СССР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первая европейская конференция радиоинженеров Международного вещательного союза (IBU), Женева, 1925 год

Фото: EBU Первая европейская конференция радиоинженеров Международного вещательного союза (IBU), Женева, 1925 год

Фото: EBU

Во время Второй мировой войны IBU, чей технический офис находился в Брюсселе, оказался под контролем вермахта. Дискредитация вещательного союза в глазах стран-победительниц фашизма привела к созданию новой организации. Летом 1946 года 18 из 28 членов IBU основали Международную организацию радиовещания (OIR).

СССР настаивал на том, чтобы радиокомитеты семи союзных республик вошли в OIR как отдельные члены по примеру образованной годом ранее другой международной организации — ООН, куда СССР, Белорусскую и Украинскую ССР приняли как самостоятельные единицы. Опасение доминирующего советского влияния подтолкнуло BBC и ряд других вещателей отказаться от участия в OIR. Согласились французское RDF, итальянское Rai, финское Yle. Офис OIR разместился в здании IBU в Брюсселе, работой руководили два сопредседателя — от Франции и СССР.

Рост напряженности между западными странами и коммунистическим блоком, борьба в СССР с «низкопоклонством перед Западом», расширение фронта холодной войны и один из первых ее кризисов — блокада в 1948 году Западного Берлина Советским Союзом — привели к разногласиям и в OIR. В 1950 году из организации вышли радиокомпании Франции, Нидерландов, Италии, Бельгии, Монако и совместно с BBC учредили Европейский вещательный союз (EBU). Членство и в OIR, и в EBU сохранили Финляндия и Югославия. OIR, чья деятельность теперь распространялась только на соцстраны (СССР, ГДР, Албания, Польша, Венгрия и Чехословакия), переместила техническую базу из Брюсселя в Прагу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Логотип Европейского вещательного союза (EBU)

Фото: EBU Логотип Европейского вещательного союза (EBU)

Фото: EBU

Прелюдия Пражской весны

С развитием массового телевещания в 1954 году EBU создал организацию для регулярного обмена программами между странами-участниками союза — «Евровидение». Под этим названием в 1956-м в швейцарском Лугано прошел первый конкурс песни. Организаторами и первыми участниками стали ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швейцария.

Страны соцлагеря, в которых набирали обороты десталинизация и оттепель, отставали недолго. В 1960 году OIR преобразовалась в OIRT (Международная организация радио и телевидения) и создала свою систему — «Интервидение» с резиденцией все в той же Чехословакии, которую к тому времени полностью захватил рок-н-ролл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Логотип «Интервидения»

Фото: Wikimedia Логотип «Интервидения»

Фото: Wikimedia

В 1965 году на площадке одного из старейших телевизионных фестивалей Европы «Золотая Прага», Чехословацкое телевидение (CST) под эгидой OIRT организовало конкурс «Золотой ключ» — первый телевизионный контест «Интервидения» (Zlaty klic Intervize). В нем приняли участие эстрадные исполнители из пяти стран: Венгрии, ГДР, Польши, СССР, Чехословакии и Югославии. Победу одержал «король чешской поп-музыки» Карел Готт — один из немногих певцов, кому удалось впоследствии завоевать успех за железным занавесом. В 1968 году он даже представлял Австрию на «Евровидении».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Чехословацкий певец Карел Готт, 1965 год Фото: Roba Archive / United Archives / Getty Images Сессия Совета «Интервидения» в Таллине, 1969 год Фото: Коск О. / ТАСС Следующая фотография 1 / 2 Чехословацкий певец Карел Готт, 1965 год Фото: Roba Archive / United Archives / Getty Images Сессия Совета «Интервидения» в Таллине, 1969 год Фото: Коск О. / ТАСС

Конкурс «Интервидение» задумывался как альтернатива «Евровидению», но не был его копией. Во-первых, в «Интервидении» могли участвовать несколько представителей от каждой страны, а победителей определяло тайным голосованием экспертное, а не национальное жюри. Во-вторых, сцена «Евровидения» была открыта только для участников из стран-членов EBU, тогда как организаторы его аналога, наоборот, стремились к большему сотрудничеству с Западом. В четвертом «Интервидении» участвовали уже 14 стран (пять — из Западного блока: Австрия, Бельгия, Испания, Швейцария и ФРГ), что позволяет назвать его первым общеевропейским телевизионным песенным конкурсом. Прямую трансляцию вело Чешское телевидение, передавая ее и сети «Евровидение», и сети «Интервидение».

Американский журнал Billboard описал событие как «еще один шаг на пути к открытой конкуренции и общему рынку европейской поп-музыки».

По стечению обстоятельств июньское «Интервидение» 1968 года, на котором вновь победил Карел Готт, было последним для Чехословакии: проводимая политика либерализации первого секретаря ЦК КПЧ Александра Дубчека под лозунгом «социализм с человеческим лицом» закончилась в августе того же года вводом в страну 500-тысячного контингента стран Варшавского договора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Немецкая певица Александра, 1969 год Фото: Arthur Grimm / United Archives / Getty Images Финская поп-певица Марион Рунг, 1980 год Фото: Heikki Rissanen / Museovirasto Следующая фотография 1 / 2 Немецкая певица Александра, 1969 год Фото: Arthur Grimm / United Archives / Getty Images Финская поп-певица Марион Рунг, 1980 год Фото: Heikki Rissanen / Museovirasto

Директор чехословацкого телевидения Иржи Пеликан впоследствии вспоминал, что именно в период Пражской весны впервые в странах социализма телевидение трансформировалось в медиаинструмент демократии, а все эфирные программы выходили без какой-либо цензуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Сопот перемен

«Интервидение» как музыкальный конкурс вернулось в 1977 году, переехав в курортный польский город Сопот и присоединившись к гремящему уже 16 лет Международному фестивалю песни. Он был основан пианистом Владиславом Шпильманом и ежегодно собирал исполнителей и фирмы грамзаписи со всего мира, от Великобритании до Японии.

Подписанные в 1975 году почти всеми европейскими странами Хельсинкские соглашения в рамках Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе оказали влияние в том числе на увеличение обмена информацией между Востоком и Западом. Культурный обмен «в духе Хельсинки» поддерживали и организаторы «Интервидения» в Сопоте.

В 1977 году в конкурсе участвовали 11 стран: Венгрия, ГДР, Польша, СССР, Чехословакия, Югославия, Болгария, Финляндия, Испания, Румыния и Куба. В 1978 гран-при выиграла советская певица Алла Пугачева с песней «Все могут короли». В 1979-м на конкурсе в качестве приглашенного гостя выступил самый популярный на тот момент поп-ансамбль в мире — немецкий Boney M., который годом ранее прорвал железный занавес 10 концертами в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выступление группы Boney M, 1978 год Фото: Роман Денисов / ТАСС Выступление группы Boney M в Сопоте, 1979 год Фото: @boneym.official Следующая фотография 1 / 2 Выступление группы Boney M, 1978 год Фото: Роман Денисов / ТАСС Выступление группы Boney M в Сопоте, 1979 год Фото: @boneym.official

На «Интервидении» 1980 года телезрители видели и слышали американскую диско-звезду Глорию Гейнор, в самом же конкурсе впервые участвовали Нидерланды. Победу тогда одержала финская певица Марион Рунг. По прошествии десятилетий в интервью BBC она вспоминала, что «Интервидение» было гораздо более масштабным событием в мире музыки, чем «Евровидение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Алла Пугачева на международном фестивале песни в Сопоте, 1978 год Фото: STEFAN KRASZEWSKI / PAP / ТАСС Болгарская певица Лили Иванова Фото: Владимир Акимов / РИА Новости Советский певец Вадим Мулерман, 1970-е годы Фото: mulerman.com Канадская певица Луиза Форестье, 1969 год Фото: Yves LE ROUX / Gamma-Rapho / Getty Images Швейцарская певица Габриэла Шааф, 1980 год Фото: Sobli / RDB / ullstein bild / Getty Images Советский певец Николай Гнатюк, 1981 год Фото: Николай Малышев и Александр Сенцов / ТАСС Американская соул- и поп-певица Глория Гейнор, 1983 год Фото: kpa / United Archives / Getty Images Следующая фотография 1 / 7 Алла Пугачева на международном фестивале песни в Сопоте, 1978 год Фото: STEFAN KRASZEWSKI / PAP / ТАСС Болгарская певица Лили Иванова Фото: Владимир Акимов / РИА Новости Советский певец Вадим Мулерман, 1970-е годы Фото: mulerman.com Канадская певица Луиза Форестье, 1969 год Фото: Yves LE ROUX / Gamma-Rapho / Getty Images Швейцарская певица Габриэла Шааф, 1980 год Фото: Sobli / RDB / ullstein bild / Getty Images Советский певец Николай Гнатюк, 1981 год Фото: Николай Малышев и Александр Сенцов / ТАСС Американская соул- и поп-певица Глория Гейнор, 1983 год Фото: kpa / United Archives / Getty Images

Но масштаб конкурсу не помог. Во время «Интервидения» в августе 1980-го в соседнем с Сопотом Гданьске на фоне социально-экономического кризиса бастовала судоверфь имени Ленина во главе с электриком и будущим президентом Польши Лехом Валенсой. Массовое антикоммунистическое движение, регистрация первого в странах соцблока независимого профсоюза и введение в стране военного положения не поспособствовали проведению международного музыкального конкурса. В 1984 году в Сопоте вновь открылся фестиваль, но уже без «Интервидения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Попытки реанимации

Спустя год после распада СССР распалось и OIRT, в которое на тот момент входило более 20 вещателей. 21 октября 1992 года в Москве на внеочередной сессии OIRT было единогласно принято решение о расформировании организации с последующим вступлением ее членов в EBU. Итоги работы OIRT подводил “Ъ” в заметке под названием «"Интервидение" входит в "Евровидение"».

В 1994 году РФ вместе с Венгрией, Литвой, Польшей, Румынией, Словакией и Эстонией дебютировала на конкурсе «Евровидение». Чехия, бывшая Чехословакия, с которой по сути началась история аналога «Евровидения», присоединилась к нему лишь в 2007-м. В мае 2008-го Дима Билан с песней «Believe» занял на нем первое место. В том же году отечественному музыкальному фестивалю «Пять звезд», который ежегодно проходил в Сочи, придали международный статус, добавив в название слово «Интервидение» и пригласив участников из всех 15 стран бывшего СССР (приехали 11).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Дима Билан (справа) фигурист Евгений Плющенко (слева) на фестивале «Евровидение» в 2008 году

Фото: Олег Буханов, Коммерсантъ Певец Дима Билан (справа) фигурист Евгений Плющенко (слева) на фестивале «Евровидение» в 2008 году

Фото: Олег Буханов, Коммерсантъ

В 2009 году «Евровидение» в первый и последний раз прошло в Москве. Тогдашний премьер-министр РФ Владимир Путин был под большим впечатлением и, посещая с рабочим визитом Пекин, предложил организовать конкурс под названием «Интервидение» в рамках Шанхайской организации сотрудничества, чтобы поспособствовать «укреплению культурных связей между нашими народами». В мае 2014-го на волне успеха зимней Олимпиады в Сочи было объявлено о том, что «Интервидение» пройдет там же уже осенью, однако конкурс перенесли на год. В итоге он так и не состоялся.

В феврале 2022 года после начала СВО на Украине EBU отстранило РФ от участия в «Евровидении». В ответ «Первый канал», ВГТРК и радиодом «Останкино» вышли из EBU, объявив союз в «политизированности». Спустя год министр культуры Ольга Любимова и гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст объявили о планах возрождения аналога «Евровидения», в котором, по словам последнего, «не будет никаких политических ограничений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Интервидение» стоимостью 600 млн руб. должно было пройти в Санкт-Петербурге в 2024 году. Позже срок сдвинулся на год, стоимость выросла до 750 млн руб., а местом проведения стала Москва. В феврале 2025 года Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса. Ожидается, что мероприятие пройдет 20 сентября. По словам организаторов, более 20 стран подтвердили участие в конкурсе, в том числе Китай и Бразилия. Россию будет представлять заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman).

Текст: Андрей Егупец