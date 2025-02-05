Песня на низком старте

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году международного музыкального конкурса «Интервидение». Разговоры о конкурсе — альтернативе «Евровидения» — идут давно, но только теперь его подготовка санкционирована на самом высоком уровне. За развитием проекта следит Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Когда-то «Интервидение» было международной витриной советской эстрады — в 1978 году на конкурсе победила Алла Пугачева

Фото: @AllaPugachevaOfficial Когда-то «Интервидение» было международной витриной советской эстрады — в 1978 году на конкурсе победила Алла Пугачева

Фото: @AllaPugachevaOfficial

В 2009 году тогдашний премьер-министр Владимир Путин был под большим впечатлением от состоявшегося в Москве «Евровидения». Его эмоции вылились в инициативу проведения расширенной версии существовавшего тогда конкурса «Пять звезд». Он вспомнил о проводившемся в 1977–1980 годах конкурсе «Интервидение», где состязались прежде всего артисты из стран соцлагеря. Новый конкурс, о котором в 2009 году говорил глава правительства, должен был быть организован в первую очередь с участием стран Шанхайской организации сотрудничества. В мае 2014 года на волне успеха зимней Олимпиады было объявлено о том, что обновленное «Интервидение» пройдет осенью в Сочи, а российский отборочный тур в виде конкурса «Пять звезд» прошел в июне в Ялте. Но «Интервидение» сначала перенесли на 2015 год, а потом процесс и вовсе заглох.

О том, что за организацию «Интервидения» взялись снова и всерьез, сообщили в ноябре 2023 года на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Министр культуры Ольга Любимова и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст заявили тогда, что в новом конкурсе должны участвовать в первую очередь страны БРИКС.

Вскоре (в декабре 2023-го) премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении конкурса в 2024 году в Санкт-Петербурге. Дат проведения в документе не было, однако было сказано, что правительство выделило из своего резервного фонда 600 млн руб. на проведение песенного состязания. Их предполагалось предоставить Фонду сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства». Эта санкт-петербургская организация, которой руководит музыкальный продюсер Игорь Марков, разместила на сайте hh.ru вакансии аккаунт-менеджера, СММ-менеджера и менеджера по продажам спонсорских интеграций, а также подала заявку на регистрацию торговой марки «Интервидение Intervision» (причем, как следует из документации, сделала это еще в ноябре 2023-го, а через год заявка была удовлетворена).

В феврале 2024 года директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов заявил, что Китай уже назначил своего представителя, отвечающего за участие КНР в конкурсе, и в целом интерес к мероприятию «значительный», но только со стороны дружественных стран. В марте правительство решило перенести конкурс в Москву. Даты его проведения так и не были объявлены. В октябре к продвижению проекта вновь подключился президент. В беседе с председателем КНР Си Цзиньпином он рассказал об идее создания «высокого уровня фестиваля по типу "Интервидения"» при поддержке «наших китайских друзей».

В свежайшем указе президента говорится об образовании оргкомитета конкурса во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, а также наблюдательного совета под руководством первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. Согласно указу, конкурс станет совместным проектом Москвы и Московской области — их правительства займутся его подготовкой и проведением.

В указе ничего не сказано о том, будет ли состав участников «Интервидения» ограничен представителями БРИКС или каких-либо иных геополитических союзов. Президент определил цель проведения конкурса как «дальнейшее развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества». Значит, в теории в Москву и Московскую область могут приехать даже представители недружественных стран. В 2023 году Константин Эрнст говорил: «В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний, это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки». При этом, конечно, приезд гостей не должен противоречить концепции конкурса, которую, согласно указу, оргкомитету еще предстоит разработать.

Если говорить о «Евровидении», в котором Россия не участвует с 2022 года, то это прежде всего конкурс песен. Об «Интервидении» часто говорят как об альтернативе «Евровидению», и все же пока неясно, будет ли это также конкурс песен или же что-то другое вроде «Голоса», где соревнуются вокалисты. Вообще, пока непонятно, насколько сильной будет в «Интервидении» соревновательная составляющая. В «Евровидении» наряду с прочим качественно проработано обращение к «инстинкту болельщика». Однако он включается, когда состязание демонстрируется в прямом эфире. Технически Россия готова принять подобный конкурс, но получится ли проработать правила игры так, чтобы его было интересно смотреть в странах с разным политическим бэкграундом и разными культурными традициями? Вряд ли можно предположить, что в конкурсе будут мирно соревноваться представители Южной и Северной Кореи, Армении и Азербайджана, Китая и Тайваня или Израиля и… и много кого.

Наконец, важно, кто будет тратить на проведение конкурса деньги. За спиной у «Евровидения» Европейский вещательный союз, и ведущие телеканалы Европы регулярно скидываются на его содержание. Планируется ли создать подобную организацию с коллективным финансированием для «Интервидения»? В указе президента об этом ничего не говорится. Впрочем, есть 600 млн руб., которые правительство обещало потратить на конкурс в 2023 году. Для запуска конкурса, вероятно, хватит.

Игорь Гаврилов