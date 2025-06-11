Производитель биодобавок «Эвалар» вышел на рынок ОАЭ. Об этом представитель компании рассказал на отраслевой конференции, прошедшей при поддержке «Деловой России». Объем потенциальных продаж он не раскрыл. Пока компания получила регистрационные сертификаты в муниципалитете Дубая на семь продуктов. В ближайшее время портфель планируется расширить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Богданов, Коммерсантъ Фото: Олег Богданов, Коммерсантъ

Реализация продукции компании сейчас ведется на маркетплейсах NOON и Amazon, заявил директор департамента электронной коммерции «Эвалар» Сергей Багдасарян. Для ведения экономической деятельности на территории ОАЭ зарегистрировано юридическое лицо, которое будет заниматься управлением портфелем продуктов на Ближнем Востоке.

«Эвалар» — не единственная российская компания на рынке биодобавок ОАЭ. «Топ Нутришен», выступающая дистрибутором бренда БАДов UESUPPS, также начала недавно работать в этой стране, рассказал в ходе мероприятия основатель компании, член генсовета «Деловой России» Юрий Клюшенков. Однако «Топ Нутришен», по его словам, пошла другим путем: сначала зашла в аптечную розницу в ОАЭ, а после — на маркетплейсы.

О планах «Эвалара» продавать свои БАДы в ОАЭ весной 2024 года писали «Ведомости». Это не первый зарубежный рынок для компании: по данным на апрель 2024 года, компания экспортировала продукцию в 13 стран.

Как развивается рынок БАДов в России — в материале «Ъ» «Добавки впишут в рецепт».

Виктория Колганова