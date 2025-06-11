Белгородский АПК в 2024 году получил 4,6 млрд господдержки

В 2024 году агропромышленному комплексу (АПК) Белгородской области выделили 4,6 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов. Все эти средства были направлены на развитие отрасли, отметил губернатор Вячеслав Гладков во время ежегодного отчета перед облдумой.

По данным главы региона, с начала СВО из-за обстрелов в Белгородской области пострадали 19 молочно-товарных ферм, 12 свиноводческих площадок и 11 птицеводческих. Также с начала боевых действий выбыло 164,3 тыс. га пашни, 6,5 тыс. голов коров, 170 тыс. голов свиней и 1,27 млн голов птицы. В целом от атак ВСУ пострадали 192 субъекта АПК.

В конце апреля белгородское правительство сообщало, что ущерб аграриям региона об обстрелов с начала СВО оценивается в 4,8 млрд руб. Уточнялось, что в 2024 году 116 предприятиям компенсировали 1,8 млрд руб.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова