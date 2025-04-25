Гладков: пострадавшим от обстрелов аграриям сегодня выплатят 190 млн

Аграрии Белгородской области, пострадавшие от обстрелов со стороны Украины, сегодня получат первые выплаты. Речь идет о 190 млн руб., следует из сообщения правительства региона.

В числе первых получателей два хозяйства из Шебекинского округа и одно из Белгородского района. «Всего более 100 предприятий получат эту форму государственной поддержки»,— рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Общая сумма поддержки, выделенной правительством РФ, составляет 2 млрд руб. Средства распределят по отраслям: более 470 млн руб. направят предприятиям растениеводства, свыше 1,3 млрд руб. — животноводства, и более 230 млн руб. — пищевой и перерабатывающей промышленности.

По предварительным оценкам, ущерб аграриям от обстрелов в 2023 году составил около 3 млрд руб., с начала СВО — 4,8 млрд руб. В 2024 году 116 предприятиям компенсировали 1,8 млрд.

Ульяна Ларионова