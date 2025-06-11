Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 11 июня

09:37. «Прошедшей ночью в районе было довольно шумно. Система противовоздушной обороны сработала превосходно, выражаем благодарность нашим военным за их работу. При обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае не приближайтесь к ним и не публикуйте фото/видео в соцсетях. Для передачи информации оперативным службам необходимо позвонить по номеру 112»,— написал в своем Telegram-канале глава Бутурлиновского района Воронежской области Юрий Матузов.

09:21. За ночь в Суджанском районе Курской области пять раз объявляли и отменяли ракетную опасность. Это следует из данных регионального оперштаба.

08:47. В результате атак БПЛА на поселок Марьино Рыльского района Курской области пострадали семилетняя девочка и два мальчика в возрасте девяти и 13 лет. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

08:33. Дежурные средства ПВО сбили один дрон над Белгородской областью около 7:00 11 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

08:08. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Она действовала с 0:19.

07:56. Отбой опасности атаки БПЛА в Курской области — оперштаб. Она была введена в 19:34 10 июня.

07:09. Дежурные средства ПВО с 20:00 10 июня до 7:00 11 июня ликвидировали над Россией 32 беспилотника, в том числе 29 над Черноземьем. Над Воронежской областью сбили 16 БПЛА, над Курской — восемь, над Тамбовской — пять. Об этом сообщили в Минобороны.