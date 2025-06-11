Курьерам указывают на объездную дорогу

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга определился с локациями, где поездки курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), велосипедах и электровелосипедах будут запрещены. В перечень вошли парки, площади и улицы, расположенные в семи районах города. Еще в четырех районах (Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском) передвижение на самокатах, электровелосипедах и велосипедах для сотрудников службы доставки будет практически невозможно: границы зон, где проезд не разрешается, совпадают с границами муниципальных образований (МО). Новые правила могут вступить в силу уже с 1 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Смольный обозначил локации, в которых намерен запретить сотрудникам служб доставки передвигаться на СИМ, велосипедах и электровелосипедах. Распоряжение со списком таких территорий 10 июня опубликовал комитет по транспорту. До 23 июня документ будет проходить антикоррупционную экспертизу. Новые правила должны вступить в силу с 1 июля.

Введение новых ограничений связано с постановлением губернатора, которое должно регламентировать деятельность курьеров в Петербурге, а также запретить мигрантам работать в сфере доставки. Документ, впрочем, пока также находится на антикоррупционной экспертизе.

В распоряжении комтранса указаны локации, где будет запрещено ездить курьерам,— улицы, площади, парки, которые находятся в Кировском, Колпинском, Кронштадтском, Курортном, Московском, Петродворцовом, Приморском районах. При этом в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском — работа курьеров будет запрещена полностью.

Зоны, указанные в этих районах, соответствуют границам муниципальных образований. Именно в этих локациях с прошлого года запрещена парковка электросамокатов.

«Логика утверждения зон запрета для курьеров основывается на обращениях граждан, которые получают комитеты и другие органы исполнительной власти. Это пожелания наших жителей, а также статистика ДТП с участием курьеров или СИМ на тех или иных участках улично-дорожной сети. Поэтому здесь в основном будут пересечения с зонами запрета движения для СИМ, поскольку как раз в этих зонах бывают наиболее частые резонансные случаи»,— объясняет введения ограничений заместитель председателя комтранса Михаил Казаков. Чиновник отмечает, что в ближайшие две недели комитет будет «плотно работать с заявлениями граждан — как за, так и против тех или иных участков дорог».

В пресс-службе сервисов доставки «Яндекса» заявляют, что находятся в диалоге с городом и обсуждают правила работы курьерских сервисов. «Важно сохранить для жителей всех районов Петербурга доступность сервисов доставки — они в том числе выполняют важную социальную функцию. Надеемся в скором времени прийти к сбалансированному решению, опираясь на опыт других городов, где уже такие меры реализованы»,— прокомментировали идею комтранса в компании.

О готовности работать с петербургским правительством заявляют и во «Вкусвилле». «Доставка товаров набирает популярность, число заказов растет, и, соответственно, курьеров на дорогах становится больше. Необходимо выстраивать системную работу по регулированию курьеров для обеспечения комфортной и безопасной среды для всех. Считаем, что для эффективной реализации новых требований нужен диалог с участниками отрасли, чтобы у компаний было время на адаптацию и подготовку к изменениям с учетом рыночных реалий»,— подчеркивают в пресс-службе «Вкусвилла». При этом в компании отмечают, что электровелосипеды для доставки товаров используют менее 50% сотрудников сервиса.

В комтрансе Петербурга заявляют, что обсуждение новых ограничений с бизнесом идет уже три месяца и сейчас находится в финальной точке. «Мы сейчас финализировались по всем пунктам. Мы понимаем, что это серьезный бизнес, видели цифры: СИМы — это 31,5 млрд рублей, доставка — 54 млрд рублей выручки в год. Сейчас бизнес созрел для нормального диалога с городом с точки зрения соблюдения правил, участия в каких-то инфраструктурных совместных проектах. По сути, у нас каких-то спорных моментов в соглашении с операторами по доставке уже нет»,— уверяет Михаил Казаков.

Президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков заявляет, что ассоциация намерена «по максимуму отстаивать доступность сервисов доставки для всех жителей Петербурга».

«Пока сложно сказать, как ограничения повлияют на работу сервисов и доступность доставки в этих районах. Но жители и гости города продолжат пользоваться услугами доставки — вопрос только в том, как она будет осуществляться в местах с ограничениями: пешком или на автомобилях»,— комментирует господин Митюков.

Депутат Алексей Цивилев («Единая Россия»), который активно выступал за регулирование работы курьеров, считает, что курьерские службы смогут быстро перестроиться под новые условия, а на стоимость доставки нововведения не повлияют. «Я уверен, что бизнес найдет варианты. Для нас важна безопасность граждан, потому что тротуары в центре города очень узкие и там по факту не развернуться»,— комментирует парламентарий.

В апреля петербургский парламент отправил обращение к министру транспорта РФ Роману Старовойту с просьбой ужесточить правила дорожного движения для пользователей электровелосипедов. Депутаты предлагают запретить им передвигаться по тротуарам. Алексей Цивилев заявил, что ответ от Минтранса ожидается в сентябре. В комтрансе Петербурга также заявили, что вопрос об ужесточении правил для электровелосипедов параллельно рассматривается на федеральном уровне.

Введение зон запрета, по мнению основателя компании InnovaTransport Алексея Смирнова, скажется на скорости доставки: часть заказов будет доходить медленнее или вовсе переходить на пеший формат. При этом господин Смирнов заявляет, что избежать подобных запретов «было практически невозможно». «Опыт Москвы показывает, что курьеры продолжают нарушать скоростной режим даже в медленных зонах. Поэтому требуется строгий и однозначный запрет»,— полагает эксперт.

Надежда Ярмула, Вероника Рубина