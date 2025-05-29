Мигрантов снимают с руля

В Санкт-Петербурге намерены запретить мигрантам работать водителями такси и курьерами в службах доставки до конца года. Проект соответствующего постановления губернатора опубликован на сайте городского правительства. Вступить в силу документ сможет после 12 июня, сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу. Петербургская инициатива не уникальна: ограничения на работу иностранных граждан водителями общественного транспорта и такси уже вводились в ряде российских регионах. Впрочем, о курьерах раньше речи не шло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ...постановление Александра Беглова стало неожиданностью для ассоциации (транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС) и всей доставки

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ ...постановление Александра Беглова стало неожиданностью для ассоциации (транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС) и всей доставки

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Правительство Петербурга разработало постановление, согласно которому иностранные граждане не смогут устроиться водителем такси или курьером службы доставки. Сейчас документ находится на антикоррупционной экспертизе, ее он должен пройти до 12 июня. В постановлении речь идет о мигрантах, которые работают на основании патентов: граждане из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии. Соответствующие поправки планируется внести в постановление губернатора «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757».

Идея петербургских властей не уникальна. В прошлом году запрет для иностранцев на работу в легковом такси и арендованных автомобилях с водителем вводили в Ленобласти. Ограничения действовали до конца 2024 года. В начале апреля губернатор области подписал постановление, которым продлил запрет до конца 2025-го. Ранее аналогичные меры вводили в Калининградской, Самарской, Новосибирской, Тульской, Новгородской, Калужской, Челябинской и других областях, а также в Камчатском и Красноярском краях, в Крыму и Якутии.

За последние 30 дней работодатели Петербурга разместили около 900 вакансий для поиска курьеров. Это на 23% больше, чем весной прошлого года, приводят аналитику в пресс-службе hh.ru. Предлагаемая зарплата по сравнению с весной 2024-го при этом выросла на 26%, до 143 тыс. рублей. В hh.ru отмечают, что основной спрос на курьеров и водителей в Петербурге неизменно держится у компаний из сферы ритейла, общественного питания, а также e-commerce.

Президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков заявляет, что постановление Александра Беглова стало неожиданностью для ассоциации и всей сферы доставки. По данным господина Митюкова, в Петербурге работает 14 тыс. курьеров на электровелосипедах. «Ужесточение требований, а именно запрет на работу в доставке мигрантов, тут же приведет к дефициту курьеров на локальном рынке Петербурга: чем меньше исполнителей, тем выше цены на услуги доставки. Дефицит курьеров, внутриотраслевая конкуренция между сервисами за доставщиков, а также ограничительные меры со стороны города могут отразиться негативно на всем рынке доставки»,— полагает господин Митюков. Эксперт прогнозирует ущерб малому и среднему бизнесу, в том числе ресторанному: многие заведения общепита выстраивают свою сеть доставки и нуждаются в курьерах.

В компании «Яндекс» считают, что инициатива негативно повлияет на качество и доступность услуг такси, а также доставки продуктов и товаров. «Ограничение станет еще одним серьезным барьером для входа водителей и курьеров на рынок. Существенное сокращение числа водителей в моменте в среднем приведет к росту цен на поездки на 10–15%. А кратно растущий спрос на доставку и снижение количества курьеров увеличит стоимость доставки более чем в два раза»,— прокомментировали в компании.

«Хочется, чтобы проблемы ЖКХ и стройки мы решили за счет мигрантов, которые вышли из такси, но если просто взять и закрыть возможность работы в такси и доставке, потому что мы считаем, что там нет дефицита, мы тогда заткнем одну дырку, но абсолютно точно откроем другую»,— говорит руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Петербурга Павел Крупник.

По мнению депутата, более сбалансированным вариантом было бы введение «черной метки» для таксистов и курьеров из других стран, допускавших нарушения. «Им можно было бы запрещать работать в этих сферах, вынуждая или уехать, или сменить род деятельности, например, на то же строительство или ЖКХ»,— полагает единоросс. Руководитель фракции КПРФ Ирина Иванова считает, что иностранцы могут работать в этих сферах, если будут должным образом собираться и проверяться их данные, что подразумевает получение ВНЖ.

«Вопрос в том, насколько запрет оправдан и эффективен с точки зрения развития региона. В некоторых регионах были прецеденты, когда такие ограничения вводились, а потом из чисто экономических соображений отменялись»,— комментирует директор межрегионального ресурсного центра по адаптации мигрантов и межнациональным отношениям «ПСП-фонд» Борис Панич. По его словам, если местное население способно занять эти рабочие места, то меру можно будет считать оправданной. «Сам факт регулирования — это не запрет на миграцию и не какое-то существенное ограничение прав. Это регулирование миграционных потоков, призванное направить иностранную рабочую силу в наиболее востребованные сферы»,— добавил господин Панич.

Этим же постановлением Смольный намерен регламентировать работу курьеров на электровелосипедах и электросамокатах: с 1 июля ограничить максимальную скорость до 15 км/ч, а также определить зоны, в которых поездка на СИМ будут и вовсе запрещены. Кроме того, все сотрудники служб доставки должны иметь электронные устройства, которые позволят определять их местонахождения, а также идентификационный номер на одежде, сумке и транспортном средстве. Прописать запретные зоны, требования к внешнему виду сотрудников, а также уникальным номерам должен комитет по транспорту до 15 июня. В комитете инициативу пока не комментируют.

При этом, согласно постановлению, с 1 июля скорость будет ограничена для всех СИМ и велосипедов, имеющих электродвигатель.

«Городские сервисы “Яндекса” активно занимаются разработкой решений для безопасности, которые отвечают запросам города. Год назад мы представили собственный безопасный электровелосипед с фарой, безопасной батареей и двигателем 240 Вт, а также IoT-модулем, который не позволяет разгонять скорость свыше 25 км/ч»,— комментируют в пресс-службе сервисов доставки «Яндекса». При этом на вопрос, обсуждалась ли петербургская инициатива с ними, в компании не отвечают.

Александр Митюков напоминает, что максимальная скорость для электровелосипедов и СИМ, 25 км/ч, установлена федеральным законодательством. По мнению эксперта, решение проблемы с СИМ лежит в плоскости развития городской инфраструктуры, а предлагаемая мера — излишняя.

Артемий Чулков, Надежда Ярмула