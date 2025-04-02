Петербургский ЗакС принял проект обращения к Старовойту по электровелосипедам

Заксобрание Петербурга отправит обращение министру транспорта РФ Роману Старовойту с просьбой ужесточить правила дорожного движения для пользователей электровелосипедов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На заседании 2 апреля петербургский парламент в окончательном чтении утвердил идею обратиться в профильное министерство с предложением запретить гражданам на электровелосипедах передвигаться по тротуарам. Инициатива, как заявляют авторы документа, в первую очередь направлена на сотрудников служб доставки.

Депутаты предлагают внести в ПДД новое понятие «электровелосипед» и уточнить формулировку слов «велосипедист» и «мопед».

Согласно предложению парламентариев, электровелосипед — «транспортное средство, которое имеет по крайней мере два колеса» и «приводится в движение мускульной энергией при помощи педалей или рукояток и электродвигателем номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт».

Передвигаться по тротуару пользователи электротранспорта могут только в случае, если они сопровождают велосипедиста до 14 лет или перевозят ребенка до семи лет в специальном кресле.

Во всех случаях, велосипедист, согласно документу, должен передвигаться по тротуару со скоростью не более 10 км/ч.

Инициативу петербургские депутаты поддержали единогласно. Напомним, на прошлом заседании Александр Новиков («Справедливая Россия — За правду») предлагали отделить обычных граждан, которые передвигаются на электровелосипедах, и курьеров, которые используют такой транспорт для работы. Депутат Александр Рассудов (КПРФ) заявил, что решать проблему нужно путем создания инфраструктуры, а не запретов.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ-СПб» — «Электровелосипедистов вытесняют с тротуаров».

Надежда Ярмула