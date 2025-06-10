Власти Петербурга планируют определить требования к внешнему виду курьеров

Правительство Санкт-Петербурга вслед за определением зон действия запрета на движение курьеров на средствах индивидуальной мобильности разместило распоряжение, которое регламентирует внешний вид сотрудников служб доставки. Документ 10 июня опубликовали на антикоррупционной экспертизе.

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В распоряжении комитета по транспорту указано, что униформа работника не должна препятствовать распознаванию городскими камерами фото- и видеофиксации идентификационных номеров на транспортных средствах и сумках курьеров, при их наличии. В темное время суток на одежде должны быть светоотражающие элементы.

Курьер должен опрятно выглядеть: использовать одежду, сумки и СИМ без видимых загрязнений. Идентификационный номер следует расположить в четырех местах в верхней части сумки, и на белом поле, ограниченном черной рамкой. Сама одежда должна позволять идентифицировать курьера как лица, работающего в службе доставке (цвет, символика, бейдж и другие способы).

Разработаны требования и к транспортным средствам. У них также должны быть идентификационные номера, отсутствовать элементы, препятствующие их распознаванию. СИМ должны развивать скорость не более 20 км в час.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Смольном намерены ввести зоны, где будет запрещено движение курьеров на СИМ. Речь идет об 11 районах.

Татьяна Титаева