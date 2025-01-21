Суд обязал Райффайзенбанк выплатить €2 млрд по иску «Распериа»

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» к Райффайзенбанку, обязав банк выплатить €2,044 млрд и передать на баланс акции Strabag SE. В пресс-службе Райффайзенбанка сообщили «Ъ», что финансовая организация не согласна с решением суда и намерена его обжаловать.

«Подчеркиваем, что банк полностью готов к любому развитию событий, обладает значительным запасом ликвидности и капитала. Поэтому данное решение не оказывает никакого влияния на операционную деятельность и финансовую устойчивость банка, а также не затрагивает интересы наших клиентов»,— сказали в пресс-службе банка.

Адвокат коллегии Delcredere Андрей Тимчук, представляющий интересы Райффайзенбанка назвал судебное разбирательство «попыткой принудительной продажи заблокированных активов через российский суд с неправомерно завышенной выгодой». По его словам, иск «Распериа» основан на внутреннем конфликте между акционерами Strabag SE и не имеет отношения к банку.

Господин Тимчук также отметил, что суд отказался назначить экспертизу по делу, предпочтя заключение специалиста со стороны истца, который завысил стоимость спорных акций. Владельцы «Распериа» в другом судебном процессе оценили рыночную стоимость акций SRTRABAG SE в сумму от 2,1 до 0,8 млрд руб., что значительно ниже суммы иска, добавил адвокат.

В декабре 2023 года австрийская группа Raiffeisen объявила, что ее российская «дочка» выкупит у «Распериа» 28,5 млн акций компании Strabag. Однако в начале мая 2024 года материнская структура Райффайзенбанка сообщила, что отказалась от планов покупки доли в Strabag SE «в целях предосторожности». В сентябре суд наложил обеспечительные меры на пакет акций Райффайзенбанка в качестве обеспечения иска.

Подробнее — в материале «Ъ» «Заминочка с выходом».