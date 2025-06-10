Россия и Мьянма могут подписать соглашение о безвизе в сентябре

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников провел встречу с министром гостиниц и туризма Мьянмы Чо Соу Вином. Встреча прошла в рамках международного туристического форума «Путешествуй!». Министры обсудили рост турпотока и предстоящую отмену визового режима между странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников и Чо Соу Вин во время встречи

Фото: Министерство экономического развития Российской Федерации Максим Решетников и Чо Соу Вин во время встречи

Фото: Министерство экономического развития Российской Федерации

О введении безвизового режима обе страны договорились в марте, после встречи президента России Владимира Путина с премьером Мьянмы Мин Аун Хлаином. Как сообщила пресс-служба Минэкономразвития, Россия уже готова к оформлению соглашения. Документ могут подписать в сентябре на полях Восточного экономического форума.

О том, что Россия ведет переговоры с Мьянмой и Малайзией об отмене визового режима, господин Решетников сообщал летом 2024 года. Аналогичное предложение обсуждалось с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом и Оманом.

Подробнее о туристическом рынке — в материале «Ъ» «Турист пойдет любым путем».