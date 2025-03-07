Россия и Мьянма договорились о безвизовом режиме

Мьянма и Россия договорились о введении безвизового режима, сообщил глава МИД республики Тан Свей. Соглашение могут заключить в течение одного-двух месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Да, на самом деле я думаю, что мы уже договорились. Мы ожидаем российскую сторону»,— сказал господин Свей в интервью газете «Известия». Он напомнил, что с 2023 года российские туристы имеют право 30 дней находиться в Мьянме без визы. В случае получения многократной визы этот срок продлевают до 90 дней.

«Я думаю, что у нас может появиться возможность прямых авиарейсов в Москву. На самом деле авиакомпании уже договорились об этом. У нас также есть соглашение об авиасообщении с Москвой»,— добавил дипломат.

4 марта президент Владимир Путин встретился в Москве с премьером Мьянмы Мин Аун Хлаином. Они обсудили сотрудничество на международной арене, в том числе взаимодействие по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Господин Путин поблагодарил коллегу из Мьянмы за подаренных шестерых слонят, а также подтвердил участие военнослужащих республики в параде Победы 9 мая.

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Мин Аун Хлаин сходил королем».