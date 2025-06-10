FT: 18-й пакет санкций ЕС коснется «Северных потоков» и потолка цен на нефть

Еврокомиссия планирует 10 июня представить 18-й пакет санкций против России, предполагающий запрет на использование инфраструктуры газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2»,. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Планируется также снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.

По данным FT, санкции затронут несколько российских банков и судов, которые, по утверждению Евросоюза, связаны с Россией. После презентации 18-й пакет санкций будет обсуждаться странами Евросоюза, которые должны единогласно одобрить новые меры. Источники FT допустили, что ЕС одобрит санкции до конца июля.

Газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата сообщала, что, если США согласятся скоординировать новые ограничения против России, голосование по о следующему пакету санкций может пройти 20 июня. Источники Financial Times сообщали, что переговоры о санкциях в отношении «Северного потока-2» инициировал лично канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

17-й пакет санкций против России был утвержден 20 мая. Под ограничения попали 189 судов, 75 физических и юридических лиц. В их числе «Сургутнефтегаз», страховая компания ВСК, золотодобывающая компания «Атлас Майнинг», Главный радиочастотный центр.

Лусине Баласян