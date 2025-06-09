ЕС может утвердить новые санкции против России в конце июня

Если США согласятся скоординировать новые ограничения против России, Евросоюз (ЕС) может проголосовать за 18-й пакет санкций уже 20 июня. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата.

17-й пакет санкций ЕС был утвержден 20 мая, он ввел ограничения в отношении 189 танкеров теневого флота. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что давление на Россию продолжится, пока президент Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной. По данным немецких СМИ, 18-й пакет санкций затронет энергетический и банковский секторы России.

О расхождения в позициях ЕС и США — в материале «Ъ» «Канада зайдет с младшей карты».