Суд в Москве арестовал мэра Красноярска по делу о взятке в 180 млн рублей

Басманный суд Москвы в закрытом режиме санкционировал арест до 4 августа мэра Красноярска Владислава Логинова. Ему инкриминируют получение в течение нескольких лет взяток от руководителя одной из дорожно-строительных компаний на сумму более 180 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Логинов

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Владислав Логинов

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Господин Логинов был задержан накануне в Красноярске. Перед этим он участвовал в праздновании Дня города, но в понедельник на работу уже не вышел. В его коттедже, служебном кабинете, а также в муниципальном управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства были проведены обыски и выемки документов.

В суде стало известно, что в деле пока фигурируют два эпизода получения взяток. В понедельник СКР сообщил, что чиновнику Логинову уже предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, от 8 до 15 лет лишения свободы). Расследование установило, что в 2018–2024 годах чиновник, последовательно занимая должности первого вице-мэра, а затем и градоначальника, получал от гендиректора коммерческой фирмы взятки деньгами и услугами в виде строительства бани — за обеспечение победы компании в конкурсах, которые муниципальное управление дорог проводило на выполнение ремонта городских магистралей.

Подробнее о задержании — в материале «Ъ» «Мэр Красноярска не вышел после праздника».

Алексей Соковнин