Мэр Красноярска не вышел после праздника

Сотрудники СКР и ФСБ задержали мэра Красноярска Владислава Логинова. Ему инкриминируют получение в течение нескольких лет взяток от руководителя одной из дорожно-строительных компаний на сумму более 180 млн руб. Градоначальника собираются отправить в Москву и арестовать Басманным судом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержанный мэр Красноярска Вячеслав Логинов

Фото: Пресс-служба мэрии Красноярска Задержанный мэр Красноярска Вячеслав Логинов

Фото: Пресс-служба мэрии Красноярска

О задержании мэра Владислава Логинова стало известно утром 9 июня. Накануне красноярцы отмечали 397-летие города, и его глава принимал в этом активное участие. Поздно вечером он вышел на сцену к певице Пелагее, ставшей хедлайнером концерта на острове Татышев, и вместе с ней поздравил горожан с праздником.

На работу в понедельник мэр так и не вышел. В его коттедже, служебном кабинете, а также в муниципальном управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства были проведены обыски и выемки документов. Позже официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что Владиславу Логинову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ; предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы).

Расследование установило, что в 2018–2024 годах чиновник, последовательно занимая должности первого вице-мэра, а затем и градоначальника, получал от гендиректора коммерческой фирмы взятки деньгами и услугами в виде строительства бани на сумму свыше 180 млн руб.

Вознаграждение полагалось за обеспечение победы компании в конкурсах, которые муниципальное управление дорог проводило на выполнение ремонта городских магистралей.

Признал ли градоначальник вину, пока неизвестно, связаться с его адвокатом не удалось. По предварительным данным, расследованием дела будет заниматься главное следственное управление СКР, а задержанного для избрания меры пресечения перевезут в Москву.

Уроженец Ачинска и выпускник расположенного в этом городе военного авиационного технического училища Владислав Логинов пришел в городское хозяйство Красноярска в 2002 году. Сначала он работал в Красноярском ДСУ, затем в красноярском филиале «Край ДЭО». В 2012 году господин Логинов трудился директором по снабжению и коммерческим директором асфальтобетонного завода, совладельцем которого являются городские власти. В том же году получил назначение на пост заместителя руководителя департамента городского хозяйства мэрии, а спустя три года — заместителя руководителя другого департамента, муниципального заказа. В 2016–2017 годах Владислав Логинов руководил администрациями Свердловского и Советского районов, а до 2022 года являлся первым вице-мэром.

Последняя опубликованная им декларация указывает на доходы и имущество в 2021 году. За тот год он заработал свыше 4,7 млн руб. Более 5,2 млн руб. составил доход супруги чиновника.

В собственности господина Логинова (индивидуальной или долевой) были указаны три земельных участка (100, 600 и 900 кв. м), дом площадью 238,7 кв. м, автомобиль Land Rover Discovery и мотоцикл BMW.

Как рассказывал “Ъ”, в июле 2022 года досрочно ушел в отставку предыдущий глава Красноярска Сергей Еремин. Владислав Логинов получил статус врио мэра и стал одним из участников конкурса на пост градоначальника. Единственным его соперником оказался руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский, который изображать конкуренцию не стал, предложив поддержать врио мэра. 25 из 29 депутатов муниципального парламента избрали господина Логинова главой города-миллионника. Срок его полномочий истекает в 2027 году.

Осенью 2022 года Владислава Логинова избрали председателем совета муниципальных образований Красноярского края. В «Единой России» (ЕР) он стал членом президиума политсовета регионального отделения (РО). В 2023 году господин Логинов вошел в состав первой пятерки партсписка единороссов на выборах горсовета нового созыва и отказался от мандата по итогам голосования.

В марте Владислав Логинов выступил в горсовете с отчетом о работе городской администрации в 2024 году, указав, в частности, на рекордный объем дорожно-ремонтных работ, большое количество заключенных договоров о комплексном развитии территорий (КРТ), ликвидацию десятков котельных и перевод частных домов на экологические виды топлива и т. д. «Мы сегодня услышали, считаю, очень выверенный доклад обо всех направлениях работы администрации города»,— сказала тогда спикер горсовета и также член президиума политсовета РО ЕР Наталия Фирюлина.

Оппозиция, напротив, негативно оценивает деятельность мэра.

Как писал “Ъ”, во второй половине прошлого года ряд депутатов разного уровня предложили уволить Владислава Логинова, вменив ему в вину низкое качество дорожного ремонта, рост социальной напряженности при реализации проектов КРТ, ухудшение работы общественного транспорта и другое.

«Сегодняшнее задержание не неожиданность, а закономерный итог политики, проводимой Логиновым и его окружением. Коррупционные скандалы, связанные с контрактами на ремонт дорог, мутные схемы с "Мовистой" (в феврале 2023 года власти Красноярска заключили с ООО "Мовиста регионы Красноярск" концессионное соглашение на модернизацию трамвайных путей, а в июне 2024-го обратились в арбитражный суд с иском о его расторжении.— “Ъ”), бездействие в ответ на системные проблемы — все это должно было закончиться раньше»,— говорится в заявлении РО ЛДПР.

В связи с информацией о возбуждении уголовного дела президиум политсовета РО ЕР, в соответствии с партийным уставом, принял решение о приостановке членства Владислава Логинова в партии и его полномочий как члена президиума политсовета.

Валерий Лавский, Константин Воронов, Новосибирск