Президент рекомендовал Игоря Крупнова на пост зампреда Верховного суда

В Совет федерации поступило представление президента России Владимира Путина о назначении судьи Верховного суда (ВС) Игоря Крупнова на должность заместителя председателя ВС — председателя Судебной коллегии по административным делам. Об этом сообщил председатель комитета верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Крупнов

Фото: Верховный Суд Российской Федерации Игорь Крупнов

Фото: Верховный Суд Российской Федерации

На комитете его кандидатуру планируется обсудить 17 июня, а уже на следующий день вопрос о назначении судьи будет рассмотрен на пленарном заседании. Коллегия по административным делам рассматривает дела об оспаривании нормативных актов федеральных органов власти, иски о приостановлении деятельности и ликвидации политических партий и СМИ, а также споры между органами государственной власти.

Между тем, как ранее сообщал «Ъ», до сих пор Игорь Крупнов работал исключительно в военных судах: он окончил Военный институт Минобороны по специальности «правоведение», служил на разных должностях в военном суде Северного флота и Северо-Кавказском окружном военном суде, откуда в 2009 году перешел на работу в ВС (до 2014 года занимал должность зампреда военной коллегии).

Анастасия Корня