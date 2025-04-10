Административную коллегию Верховного суда возглавит военный судья

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала к назначению на должность зампреда Верховного суда (ВС) председателя коллегии ВС по административным делам, судью ВС Игоря Крупнова, который сейчас возглавляет судебный состав в коллегии ВС по делам военнослужащих. За его кандидатуру коллегия проголосовала единогласно, сообщил на заседании председатель ВККС Николай Тимошин.

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Во время обсуждения кандидатуры Игорю Крупнову задали только один вопрос: не рассматривал ли он дела с участием организаций, в которых трудятся его дети (дочь работает в департаменте по связям со СМИ института Росгвардии, сын возглавляет отдел кадров в военной прокуратуре РВСН). Выяснилось, что таких дел не было.

Татьяна Петрова, занимавшая должность председателя административной коллегии ВС с июня 2014 года, ушла в отставку по состоянию здоровья еще в ноябре.

Коллегия по административным делам рассматривает дела об оспаривании нормативных актов федеральных органов власти, иски о приостановлении деятельности и ликвидации политических партий и СМИ, а также споры между органами государственной власти.

Игорь Крупнов до сих пор работал исключительно в военных судах: он окончил Военный институт Минобороны по специальности «правоведение», служил на разных должностях в военном суде Северного флота и Северо-Кавказском окружном военном суде, откуда в 2009 году перешел на работу в ВС (до 2014 года занимал должность зампреда военной коллегии). Даже диссертация, которую господин Крупнов защитил в 2003 году, посвящена сугубо специфической теме дедовщины в армии.

Анастасия Корня