Чем известен предложенный Путиным на должность зампреда ВС Игорь Крупнов

10 июня в Совет федерации поступило представление президента Владимира Путина о назначении председателя судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного суда Игоря Крупнова на должность зампреда ВС. Подробности биографии судьи — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного суда Игорь Крупнов

Фото: Верховный Суд Российской Федерации Председатель судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного суда Игорь Крупнов

Фото: Верховный Суд Российской Федерации

Крупнов Игорь Владимирович родился 2 июля 1965 года во Владимире. В 1986 году окончил Львовское высшее военно-политическое училище, в 1993 году — военно-юридический факультет Военного института при Минобороны по специальности «правоведение».

С 1986 года на службе в Вооруженных силах РФ, в 1993 году перешел в военную судебную систему на должность члена военного суда Нижегородского гарнизона (без права рассмотрения судебных дел). В 1994–1995 годах — начальник канцелярии военного суда Северного флота. С 1995 по 1997 год — член военного суда Североморского гарнизона.

С 1997 года — заместитель председателя Североморского гарнизонного военного суда. В 1999–2004 годах — судья Северного флотского военного суда. С 2004 по 2005 год — председатель судебного состава Северного флотского военного суда.

В 2005–2007 годах — заместитель председателя Северо-Кавказского окружного военного суда, председатель судебной коллегии по гражданским делам. С 2007 по 2014 год — судья Верховного суда РФ. В 2014 году стал председателем судебного состава Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного суда.

Кандидат юридических наук, тема диссертации «Социально-психологические аспекты криминальной агрессии в воинском коллективе», обладает высшим квалификационным классом судьи, входит в состав Совета судей Верховного суда.