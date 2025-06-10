Криминальному авторитету Гасанову зачитали обвинительное заключение в суде

В Свердловском областном суде началось рассмотрение по существу дела криминального авторитета Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), а также оскорблении представителя власти и угрозах сотрудникам СИЗО (ст. 319, ч. 2 ст. 321 УК РФ), передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Следствие называет Марселя Гасанова смотрящим за Свердловской областью. Сегодня ему огласили обвинительное заключение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марсель Гасанов в зале суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Марсель Гасанов в зале суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По утверждению гособвинителя, Марсель Гасанов занимался хранением, распределением и пополнением «общака», а также разрешением конфликтов между членами преступного сообщества. Смотрящим, по версии обвинения, он стал в сентябре 2024 года, его назначили «воры в законе» Захарий Калашов (по прозвищу Шакро Молодой) и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский). Обвинения в оскорблении и угрозам представителю власти появились позже. По утверждению следствия, уже находясь в СИЗО по обвинению в занятии высшего положения, Марсель Гасанов оскорбил сотрудника ФСИН.

Подсудимый заявил, что вину в занятии высшего положения в преступной иерархии не признает, частично признает вину в оскорблении сотрудника ФСИН, поскольку находился в «критическом состоянии» и «не понимал, что говорил». Он добавил, что в СИЗО его пытались отравить «хим. препаратами» (представители ГУФСИН ранее уже опровергли эту информацию). Обвинения он связал с тем, что его «подставил» его друг, который является сотрудником ФСБ.

Следующее заседание назначено на 31 июля.

Напомним, Марсель Гасанов был задержан 12 февраля 2025 года. Тогда в ходе общения с журналистами он отметил, что последние два года находился в конфликте с сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП).

Анна Капустина