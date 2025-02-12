Суд в Екатеринбурге взял под стражу бизнесмена Марселя Гасанова до 9 апреля

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал бизнесмена Марселя Гасанова до 9 апреля, он обвиняется по ч. 1 ст. 210 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), передает корреспондент «Ъ-Урал» из суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марсель Гасанов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Марсель Гасанов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Фальсификация. Нет ни свидетелей, ни потерпевших, никого. Просто открытки тюремные пятнадцатилетний давности и слова непонятного человека. Бред полный»,— сказал Марсель Гасанов в разговоре с журналистами. По словам подсудимого, последние два года он находился в конфликте с сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП), свою вину он не признает.

Заседание прошло в закрытом режиме, ходатайство об этом поддержали все стороны. Следователь сообщил, что в следствие находится в активной стадии, устанавливают свидетелей и эпизоды преступлений.

Ранее у Марселя Гасанова в доме прошли обыски. Позднее стало известно о его задержании. Как стало известно во в ходе заседания, он был задержан ещё 11 февраля.

Анна Капустина