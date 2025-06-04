В свердловском ГУФСИН опровергли информацию об отравлении Гасанова в СИЗО-1

В ГУФСИН по Свердловской области опровергли информацию о ненадлежащих условиях питания и отравлении обвиняемого в СИЗО-1 Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марсель Гасанов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Марсель Гасанов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, во время заседания суда Марсель Гасанов заявил, что не виновен и в СИЗО его «травят и добавляют таблетки в еду».

«Данная информация не соответствует действительности. Питание всех обвиняемых в учреждениях свердловского ГУФСИН осуществляется в соответствии с действующими нормами. Фактов отравления гражданина Гасанова, других обвиняемых СИЗО-1 не зафиксировано»,— заявили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Марселя Гасанова обвиняют по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей), ч. 2 ст. 321 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей).

Как установило следствие, в сентябре 2024 года Марсель Гасанов, имеющий криминальный титул «вора в законе», был назначен «смотрящим» за Свердловской областью. Будучи в СИЗО, в марте 2025 года он публично оскорбил сотрудника пенитенциарного учреждения ГУФСИН по Свердловской области и угрожал ему насилием.

Полина Щуцкая