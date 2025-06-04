Свердловский криминальный авторитет Гасанов заявил на суде о своей невиновности

Свердловский областной суд должен был сегодня приступить к рассмотрению уголовного дела криминального авторитета Марселя Гасанова. Но вместо того, чтобы заслушивать обвинение, собравшиеся слушали обвиняемого, который устроил скандал на заседании, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Во время заседания суда Марсель Гасанов, которого следствие считает «смотрящим» за Свердловской областью, заявил, что не виновен, а его дело сфабриковано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марсель Гасанов в зале суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Марсель Гасанов в зале суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мое уголовное дело полностью сфабриковано, я не признаю вину. Вы сажаете меня ни за что. Вы все вместе доказываете, что я верблюд, а я человек. Если бы я являлся смотрящим, я бы от статуса не отказывался»,— сказал подсудимый. Он заявил, что в СИЗО его «травят и добавляют таблетки в еду».

В итоге рассмотрение дела отложили в связи с тем, что подсудимый получил постановление о назначении судебного заседания менее чем за пять дней. Заседание перенесли на 10 июня, меру пресечения в виде содержания под стражей подсудимому продлили до 22 ноября.

Напомним, Марселя Гасанова обвиняют по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением), ч. 2 ст. 321 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Как установило следствие, в сентябре 2024 года Марсель Гасанов, имеющий криминальный титул «вора в законе», был назначен «смотрящим» за Свердловской областью. Он контролировал общак: координировал его пополнение, в том числе лично и за счет денег, полученных преступным путем. Кроме того, он пропагандировал уголовно-воровские традиции на Среднем Урале и применял санкции к тем, кто их нарушал. Также Гасанов решал конфликты и спорные ситуации в преступной среде.

Будучи в СИЗО, в марте 2025 года он публично оскорбил сотрудника пенитенциарного учреждения ГУФСИН по Свердловской области и угрожал ему насилием, желая продемонстрировать свой авторитет.

Мария Шараева