В США перейдут с дискет и Windows 95 на цифровую систему управления авиарейсами

Федеральное авиационное управление США (FAA) объявило о начале масштабной модернизации своей системы управления воздушным движением. Она до сих пор работает на оборудовании 1990-х годов. Во многих контрольных центрах данные передаются при помощи дискет, а на компьютерах установлена операционная система Windows 95. В ведомстве признали 51 из 138 используемых систем FAA непригодными к эксплуатации: в случае поломок заменить оборудование зачастую невозможно из-за отсутствия запчастей.

Аналоговость и устаревшее оборудование придают системам управления воздушными потоками надежность, которая проявилась, например, во время глобального сбоя CrowdStrike в 2024 году, когда FAA осталась вне зоны поражения. Несмотря на это исполняющий обязанности главы ведомства Крис Рошельо подчеркнул, что FAA намерено отказаться от «бумажных наклеек и лент» в пользу цифровых систем.

По словам министра транспорта Шона Даффи, проект модернизации станет одной из крупнейших инфраструктурных инициатив за последние десятилетия и уже получил двухпартийную поддержку в Конгрессе. Однако переход потребует колоссальных усилий: системы управления воздушным движением не могут быть отключены ни на минуту, а их киберустойчивость должна соответствовать самым высоким стандартам. В FAA планируют перейти на цифровые системы в течение четырех лет.

Подробнее о сбое CrowdStrike — в материале «Ъ» «Облачность Microsoft накрыла полмира».

Евгений Федуненко