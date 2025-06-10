МИД Азербайджана обвинил Мединского в искажении фактов о войне в Карабахе

МИД Азербайджана заявил, что помощник президента России Владимир Мединский исказил факты, которые касаются войны в Нагорном Карабах. В интервью RT господин Мединский сказал, что ранее «был такой спорный регион между Арменией и Азербайджаном — Карабах».

«Удивительно, но, будучи помощником президента РФ, а также председателем Межведомственной комиссии по историческому образованию России, Мединский не знает, что Карабах никогда не был спорной территорией. Мы хотели бы напомнить, что Карабах является древней и неотъемлемой частью Азербайджана. Россия сама признала и продолжает признавать Карабах частью территории Азербайджана»,— говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

МИД также выразил сожаление в связи с тем, что Владимир Мединский сравнил войну в Нагорном Карабахе с российско-украинским конфликтом. «Такое сравнение неуместно, поскольку Азербайджан никогда не нарушал территориальную целостность какой-либо страны»,— добавило ведомство. Там также призвали помощнику президента «воздержаться от нанесения ущерба межгосударственным отношениям».

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о проведении военной операции в Нагорном Карабахе. 28 сентября 2023 года глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. Власти Армении признали Карабах частью Азербайджана.

Петр Бузлаев