Мединский: заморозка конфликта на Украине может привести к ядерной войне

Если остановить российско-украинский конфликт по линии фронта, не договорившись об условиях мира, то спустя время совместно с НАТО Украина начнет отвоевывать территории, считает глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский. По его мнению, это может привести к ядерной войне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мединский

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Мединский

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это (попытка отвоевать территории, взятые под контроль Россией.— "Ъ") будет конец планеты, это будет ядерная война»,— сказал господин Мединский в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу.

Он сказал, что Россия хочет «остановиться, заключить полноценный мир и признать новые территории». Господин Мединский также сравнил ситуацию со спорным регионом между Арменией и Азербайджаном — Нагорным Карабахом, где конфликт длился с 1918 по 2023 год. По его мнению, заморозка боевых действий приведет к созданию такой же проблемы, но большего размера.

Фактическую заморозку конфликта на Украине предлагал план США по урегулированию, предложенный в апреле. Согласно нему, за Россией закреплялись территории, взятые под контроль на момент подписания соглашения, а также признавалось законным присоединение Крыма к РФ в 2014 году. Однако президент Украины Владимир Зеленский отказался заключать мир на таких условиях.

Сейчас Россия и Украина предлагают свои условия для урегулирования. Согласно российской версии меморандума, для прекращения боевых действий обязателен вывод ВСУ из присоединенных регионов или введение запрета на перемещения войск, прекращение мобилизации и поставок Украине иностранной военной помощи. Украинский документ предлагает установить полное и безусловное прекращение огня на суше, в небе и в море, а после продолжить переговоры о достижении устойчивого мира.

Подробнее — в материале «Вот и поговорили».

Екатерина Отрашкевич