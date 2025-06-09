Дуров надеется, что арест во Франции не связан с его русским происхождением

Основатель Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В разговоре с ним господин Дуров рассказал, что не знает, связан ли его арест во Франции с русским происхождением. При этом он надеется, что это не так.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oslo Freedom Forum Фото: Oslo Freedom Forum

«Я надеюсь, это (арест.— "Ъ") никак не связано с моей этнической принадлежностью»,— сказал господин Дуров в интервью. Такер Карлсон предположил, что, скорее всего, арест связан именно с происхождением бизнесмена. Павел Дуров ответил, что в таком случае ему «действительно тревожно».

Господин Дуров рассказал, что его никогда не задерживали в странах, которые «на Западе считаются авторитарными». Он уточнил, что в России у него тоже не было проблем с правоохранительными органами. В 2014 году господин Дуров рассказывал, что уехал из России и не собирается возвращаться, потому что на родине «невозможно вести интернет-бизнес». Он объяснял это тем, что власти «не могут терпеть» его из-за того, что он отказался от сотрудничества. По словам бизнесмена, он продал основанную им соцсеть «ВКонтакте» из-за требований ФСБ раскрыть личные данные «организаторов групп Евромайдана».

Основателя Telegram задержали в аэропорту Парижа в августе 2024 года. Ему предъявили обвинение в отказе от сотрудничества с правоохранительными органами и властями Франции, а также в ненадлежащем предоставлении услуг шифрования данных в его мессенджере. Господин Дуров вышел на свободу под залог €5 млн, однако запрет на выезд из страны сохранялся до весны этого года.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Павел Дуров улетел, но обещал вернуться».

Екатерина Отрашкевич