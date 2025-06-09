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Коммерсантъ FM
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Главное из интервью Мединского о переговорах в Стамбуле

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал в эфире RT, как проходила первая встреча с украинской делегацией в 2022 году. По его словам, тогда условия России были мягче, чем выдвигаемые сейчас, а мирный договор мог быть подписан еще по итогу первых контактов, если бы Украина «сама принимала решения». О чем еще говорил Владимир Мединский — в подборке «Ъ».

Помощник президента России Владимир Мединский

Помощник президента России Владимир Мединский

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Помощник президента России Владимир Мединский

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Переговоры в 2022 году

  • Если бы Киев хотел мира и принимал решения сам, то мирный договор с Москвой был бы подписан на первой встрече.
  • Условия мирного договора России с Украиной тогда были мягче, чем сейчас. Он состоял из 19 страниц, президент России Владимир Путин внес несколько исправлений лично.
  • После получения договора 15 апреля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский долгое время не выходил на связь. В то время Киев посетили премьер Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.
  • Позднее украинская сторона сказала, что иностранные партнеры выступили против заключения мирного договора между Москвой и Киевом.
  • Украинская делегация на переговорах была более самостоятельной и свободной, чем в 2025 году. В этом году она напоминала топ-менеджеров, нанятых гигантской корпорацией.

Переговоры в 2025 году

  • В глазах украинских военных, которые присутствовали в Стамбуле, было видно нежелание воевать и отправлять солдат на смерть.
  • России война не нужна, она необходима нынешнему руководству Украины.
  • Украина не принимает тела погибших солдат ВСУ, потому что ей тяжело признавать такие потери.
  • Европа не разрешает Киеву достигнуть договоренностей в урегулировании конфликта.

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