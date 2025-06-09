Главное из интервью Мединского о переговорах в Стамбуле

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал в эфире RT, как проходила первая встреча с украинской делегацией в 2022 году. По его словам, тогда условия России были мягче, чем выдвигаемые сейчас, а мирный договор мог быть подписан еще по итогу первых контактов, если бы Украина «сама принимала решения». О чем еще говорил Владимир Мединский — в подборке «Ъ».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Помощник президента России Владимир Мединский

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Переговоры в 2022 году

Если бы Киев хотел мира и принимал решения сам, то мирный договор с Москвой был бы подписан на первой встрече.

Условия мирного договора России с Украиной тогда были мягче, чем сейчас. Он состоял из 19 страниц, президент России Владимир Путин внес несколько исправлений лично.

После получения договора 15 апреля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский долгое время не выходил на связь. В то время Киев посетили премьер Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

Позднее украинская сторона сказала, что иностранные партнеры выступили против заключения мирного договора между Москвой и Киевом.

Украинская делегация на переговорах была более самостоятельной и свободной, чем в 2025 году. В этом году она напоминала топ-менеджеров, нанятых гигантской корпорацией.

Переговоры в 2025 году