Главное из интервью Мединского о переговорах в Стамбуле
Помощник президента России Владимир Мединский рассказал в эфире RT, как проходила первая встреча с украинской делегацией в 2022 году. По его словам, тогда условия России были мягче, чем выдвигаемые сейчас, а мирный договор мог быть подписан еще по итогу первых контактов, если бы Украина «сама принимала решения». О чем еще говорил Владимир Мединский — в подборке «Ъ».
Помощник президента России Владимир Мединский
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Переговоры в 2022 году
- Если бы Киев хотел мира и принимал решения сам, то мирный договор с Москвой был бы подписан на первой встрече.
- Условия мирного договора России с Украиной тогда были мягче, чем сейчас. Он состоял из 19 страниц, президент России Владимир Путин внес несколько исправлений лично.
- После получения договора 15 апреля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский долгое время не выходил на связь. В то время Киев посетили премьер Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.
- Позднее украинская сторона сказала, что иностранные партнеры выступили против заключения мирного договора между Москвой и Киевом.
- Украинская делегация на переговорах была более самостоятельной и свободной, чем в 2025 году. В этом году она напоминала топ-менеджеров, нанятых гигантской корпорацией.
Переговоры в 2025 году
- В глазах украинских военных, которые присутствовали в Стамбуле, было видно нежелание воевать и отправлять солдат на смерть.
- России война не нужна, она необходима нынешнему руководству Украины.
- Украина не принимает тела погибших солдат ВСУ, потому что ей тяжело признавать такие потери.
- Европа не разрешает Киеву достигнуть договоренностей в урегулировании конфликта.