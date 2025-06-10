Напиткам подобрали транспорт

Производитель безалкогольных напитков Global Functional Drinks планирует инвестировать в автотранспортное предприятие (АТП) в ОЭЗ «Центр» под Воронежем 8 млрд руб., чтобы обеспечить поставками собственный завод. Реализовать проект планируют к первому полугодию 2026 года. Автопарк предприятия уже насчитывает 430 машин. Эксперты считают проект «актуальным и оправданным для производителя», отмечая риски сотрудничества со сторонними перевозчиками.

Global Functional Drinks движется в сторону долгосрочных планов по развитию бизнеса

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

ООО «СН Логистик» (структура Global Functional Drinks) планирует создать автотранспортное предприятие в особой экономической зоне «Центр» в Новоусманском районе Воронежской области. Его цель — наладить поставки продукции для открытого в апреле завода по производству безалкогольных напитков ООО «Глобальные напитки» (выпускает напитки под брендами Fresh Bar, Cola by Fresh Bar, а также энергетики Tornado Energy). Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в компании. Инвестиции в проект составляют 8 млрд руб. Срок реализации — первое полугодие 2026 года.

Сейчас автопарк предприятия насчитывает 430 единиц собственных автомобилей с рефрижераторными и изотермическими полуприцепами. Площадь участка под АТП составляет 9 га, а административного здания, ремонтной зоны и складских помещений — 7,8 тыс. кв. м. В «СН Логистик» рассчитывают, что срок окупаемости предприятия займет около семи лет. Предполагается, что всего будет создано 750 рабочих мест. Перевозки будут осуществляться по всей России, а в перспективе продукцию планируют отгружать в Китай.

В компании пояснили, что решили создать АТП, чтобы «достичь уровня сервиса по доставке продукции GFD на 100%». Отмечается, что сейчас внутренний показатель составляет 99,6%. «В марте “СН Логистик” получила статус международного перевозчика от Ространснадзора. В дальнейшем компания планирует расширять географию перевозок в рамках взаимодействия с заводом по производству безалкогольных напитков “Глобальные напитки” и укреплять партнерские отношения с международными клиентами»,— рассказал директор «СН Логистик» Сергей Галкин.

По данным Rusprofile, ООО «СН Логистик» зарегистрировано в Новоусманском районе Воронежской области в 2023 году для деятельности автомобильного грузового транспорта. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Доли общества принадлежат Андрею Безрукову (48,44%), Алексею Максимову (28%) и Павлу Любову (23,56%). 2024 год общество закончило с выручкой в 583 млн руб. и чистым убытком в 52 млн руб. Гендиректор — Сергей Галкин.

ООО «Глобальные напитки» зарегистрировано в Новоусманском районе Воронежской области в 2021 году для производства безалкогольных напитков, упакованных питьевых вод, включая минеральные воды. Уставный капитал — 368,7 млн руб. Доли в компании принадлежат Андрею Безрукову (58%) и Павлу Любимову (42%). В 2024 году выручка общества составила 5,3 млрд руб., а чистая прибыль — 1,3 млрд руб. Гендиректор — Владимир Кочетов.

Завод ООО «Глобальные напитки» был запущен в воронежской ОЭЗ «Центр» в конце апреля 2025 года. Инвестиции в проект составили 10 млрд руб. Мощность предприятия — до 800 млн единиц напитков в год, его площадь — 45 тыс. кв. м, а площадь участка — 20 тыс. га. На заводе было создано 450 рабочих мест.

Владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс-тракс» Алексей Иванов считает проект особенно актуальным с учетом ситуации, «когда завод “Глобальные напитки” ориентирован на массовое производство и регулярную отгрузку больших объемов продукции». «Чем выше объем отгрузки, тем выше зависимость от логистики. Использование сторонних перевозчиков же сопряжено с рисками нестабильных тарифов, ограничений по доступности транспорта в пиковые периоды и возможных сбоев. Наличие собственного автопарка позволяет заводу планировать логистику под свои производственные циклы, снижать издержки за счет исключения посредников и повышать предсказуемость в цепочках поставок»,— поясняет господин Иванов.

Предприниматель отмечает, что в долгосрочной перспективе проект позволяет снизить логистические издержки: «При больших объемах поставок аренда или подряд у транспортных компаний может оказаться дороже, чем эксплуатация собственного автопарка. Разовая инвестиция — 8 млрд руб.— оправдана, если завод будет стабильно загружен».

Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский предполагает, что «столь существенные инвестиции» учитывают долгосрочные планы по развитию бизнеса «Глобальных напитков» и, возможно, экспансию в федеральном масштабе. «Сегодня исполнение требований крупнейших розничных сетей чувствительно к соблюдению сроков и объемов поставок. То есть даже при наличии объективно существующих и не зависящих от поставщика обстоятельств, приводящих к нарушению условий контракта, поставщик несет все возможные риски применения к нему штрафных санкций и расторжения контракта. Если не нивелировать, то как минимум снизить эти риски может только собственная логистика и транспортировка без привлечения подрядчиков и арендодателей»,— считает господин Жарский.

Эксперт предупреждает, что сейчас сложно говорить об «исключительно благоприятных условиях» на рынке газированных напитков: «Глобальные игроки вывели с российского рынка часть высококапитализированных брендов, но заменили их локальными, объемы производства старых напитков с новыми этикетками существенно не изменились. При этом ужесточилась конкуренция и со стороны локальных производителей. Увы, но исключать риски того, что новый автопарк может оказаться не в полной мере загружен, нельзя».

Егор Якимов