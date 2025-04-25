Напитки полегче

24 апреля в воронежской ОЭЗ «Центр» был запущен завод ООО «Глобальные напитки» (выпускает напитки под брендами Fresh Bar, «Ильинские лимонады» и энергетики Tornado, E-on) за 10 млрд руб. Предприятие в торжественной обстановке открылось с участием губернатора Воронежской области Александра Гусева. Также глава региона посетил завод стеклопакетов ООО «Стекло и камень», на котором реализуется проект расширения производства за 1,3 млрд руб. За перемещениями воронежского губернатора наблюдал корреспондент „Ъ“ Егор Якимов.

Нажатие кнопки символизировало запуск работы завода

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Церемония открытия завода по производству безалкогольных напитков ООО «Глобальные напитки» в воронежской ОЭЗ «Центр» началась еще до приезда губернатора Александра Гусева. Гендиректор материнской компании ООО «Глобал фанкшл дринк рус» (GFD) Алексей Ильин и глава самих «Глобальных напитков» Владимир Кочетов перерезали красную ленточку перед главным входом предприятия, пустив внутрь гостей и журналистов.

Господин Кочетков рассказал, что итоговый объем вложений в строительство завода составил 10 млрд руб., увеличившись с ранее заявленных 7 млрд руб. Мощность предприятия — до 800 млн единиц напитков в год. Его площадь — 45 тыс. кв. м, а площадь участка — 20 тыс. га. На заводе было создано 450 рабочих мест. Продукцию планируется поставлять как в регионы России, так и в зарубежные страны.

К приезду главы региона на втором этаже предприятия подготовили сцену, в центре которой была кнопка на постаменте с логотипом компании: ее нажатие символизировало пуск работы завода. Господин Гусев отметил, что создание предприятия «означает преодоление сложностей, связанных с неправомерными санкциями» против России: «Сейчас время инвестирования не только для смелых людей, но и для людей дальновидных». Также глава региона добавил, что «Глобальные напитки» реализуют на территории ОЭЗ еще один проект по созданию собственного автотранспортного предприятия.

Затем заместитель гендиректора «Глобальных напитков» Александр Маклаков провел экскурсию по заводу. В производственном помещении было достаточно жарко из-за работы паротоннеля — аппарата, который наклеивает этикетки на бутылки с напитком. Большая часть этикеток приходит из Италии, однако сейчас компания пытается сотрудничать и с российской компанией из Санкт-Петербурга.

По словам господина Маклакова, для GFD воронежское предприятие — первое в России. До этого компания выпускала напитки в стране с помощью 24 заводов-копакеров (предприятия, которые производят продукцию по заказу.— „Ъ“). «При выборе площадки для завода мы ориентировались на преференции, которые предоставляет ОЭЗ “Центр”, и на то, что Воронеж — город-миллионник, где много университетов и квалифицированных кадров»,— объяснил заместитель гендиректора.

Завод полностью автоматизирован с помощью немецкого оборудования — большую часть работы выполняют роботы. Технология производства выглядит так: компоненты для напитка вносятся и перемешиваются машиной, затем сироп смешивается с водой, насыщается углекислым газом и отправляется на розлив. Все данные о производстве записываются системой, чтобы контролировать качество продукции: к примеру, фиксируется, какие компоненты вносились и при какой температуре. На одной производственной линии работают пять сотрудников в одну смену. Каждая линия производит 35 тыс. бутылок или 60 тыс. банок в час. «Глазом не увидишь»,— отметил господин Маклаков.

Следом Александр Гусев посетил еще одно местное предприятие — завод по производству стеклопакетов ООО «Стекло и камень» (СТИК) Татьяны Перуновой на промплощадке возле индустриального парка «Масловский», где запустился новый цех площадью 5 тыс. кв. м. Гендиректор СТИК Алексей Федотов пояснил, что инвестиции в новые мощности составили 1,3 млрд руб., из которых 930,7 млн руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности. За счет дополнительного цеха компания намерена нарастить выпуск продукции из листового стекла на 350 тыс. кв. м (до 800 тыс. кв. м).

Господин Федотов показал главе региона оборудование в новом цеху, привезенное из Италии и Китая, в том числе принтер керамической печати — он позволяет изготавливать стеклопакеты с периметральной покраской. «Уникальное оборудование, такого практически ни у кого нет»,— отметил гендиректор СТИК. Одним из этапов производства стеклопакетов является герметизация — в связи с этим господин Федотов посетовал, что герметики предприятию поставляет не «Воронежсинтезкаучук». «Вы же оттуда выходец»,— напомнил он главе региона. Господин Гусев промолчал.

Завершающим пунктом в маршруте губернатора стало посещение цеха СТИК по изготовлению моллированного стекла. В производстве именно этой продукции компания видит свой «импортозамещающий потенциал». Так, к примеру, «Стекло и камень» поставляют моллированные стеклопакеты для центра «Сколково» (ранее там использовали продукцию испанской фирмы Cricursa). При этом гендиректор СТИК констатировал, что предприятие сейчас недозагружено на 50% «из-за спада в экономике» и что периодически возникают сложности с ввозом иностранного оборудования, а также расходников к ним: «Приходится через другие страны поставлять, но хотелось бы работать как раньше — напрямую».

После посещения двух заводов господин Гусев резюмировал, общаясь с журналистами: «Нас все время пугали, что без иностранных инвестиций российская экономика умрет и что у нас никто ничего не умеет делать. Но жизнь показывает, что это не так: есть и люди, которые понимают, как делать, и надежные зарубежные партнеры, которые поставляют оборудование».