Тиражи ставят на платформу

По итогам первого квартала оборот крупнейших книжных магазинов, входящих в Ассоциацию книгораспространителей, вырос на 1,1%, и то только за счет роста цен, при сокращении физических продаж на 6%. В ассоциации полагают, что исправить ситуацию помогло бы внесение мер поддержки книжных магазинов в законопроект «О платформенной экономике».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с докладом Ассоциации книгораспространителей (АСКР; объединяет более 20 книжных магазинов и издательств, в их числе «Московский дом книги», сеть «Буквоед», ГК «Альпина») по итогам первого квартала. Из него следует, что за три месяца с начала года оборот книжных магазинов вырос всего на 1,1%. При этом рост обусловлен повышением цен на книги, уточняют в ассоциации. Так, средняя розничная стоимость книги за период составила 515,9 руб., что выше показателей прошлого года на 7,2%. Экземплярные же продажи в январе—марте сократились на 6,4% год к году, уточнили в АСКР.

Параллельно выросла средняя цена реализации в книжных магазинах. В категории художественной литературы показатель увеличился на 5,7%, детских изданий — на 9,8%, нон-фикшн — на 3,9%. У учебной литературы (профильные материалы и пособия) средняя цена реализации выросла на 4,6%.

По итогам прошлого года оборот книжной розницы (магазины и сети) составил 37,4 млрд руб., на него пришлось 38% от всей реализуемой книжной продукции. Это минимальный показатель за четыре года, доля канала с 2019 по 2024 год сократилась на 29%. Так, в 2019 году она составляла 67%.

Главными вызовами в АСКР называют рост затрат и падение рентабельности бизнеса, острый дефицит квалифицированных кадров, в также увеличение себестоимости книг на фоне падения покупательной способности. Влияют на ситуацию также ценовой демпинг и несоблюдение антимонопольного законодательства (ФЗ «О защите конкуренции») со стороны маркетплейсов, считают в ассоциации. В апреле организация даже направляла письмо в ФАС с просьбой принять меры по защите книжных магазинов (см. “Ъ” от 15 апреля). По прогнозу президента АСКР Светланы Зориной, положительная динамика оборота книжных магазинов может и сохраниться к концу года, но только за счет роста цен. Экземплярные продажи, не исключает она, сократятся на 6–10%.

Представители книжной отрасли полагают возможным реализовать меры поддержки книжных магазинов в рамках законопроекта «О платформенной экономике» (по данным “Ъ”, в случае его принятия документ вступит в силу с 1 марта 2026 года). Речь идет об ограничении ценовой конкуренции между онлайн- и офлайн-каналами продаж и введении предельных цен. На маркетплейсах неоднократно указывали на то, что цены на товары устанавливает продавец, а не площадка. Отсутствие необходимого регулирования отношений между продавцами и маркетплейсами «приводит к навязыванию маркетинговых активностей и скидок партнерам-продавцам», изменению условий договора со стороны онлайн-площадок, указывает управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко (курирует разработку законопроекта) сообщили, что нормы проекта «уже решают проблему несогласованных скидок, акций, применяемых к товарам партнеров-продавцов». Так, документ устанавливает принцип прерогативы продавца в ценообразовании, уточняют там. Условия предоставления скидок определяются в договоре между оператором и партнером, последнему приходит соответствующее уведомление не позднее 14 дней до проведения акции. В Минэкономики добавили, что проработка различных предложений не прекращается, но с учетом высокого уровня готовности текста обсуждаются возможные корректировки на последующих этапах. Включение книготорговой розницы в законопроект источник “Ъ” в одном из крупных издательств называет маловероятным: «Правительство планировало создать реестр маркетплейсов, в который будут включены платформы с аудиторией более 100 тыс. в сутки (см. “Ъ” от 20 февраля). У магазинов не такая посещаемость».

Юлия Юрасова