Печать отходит от экранов

Тиражи издаваемых в России книг и брошюр в первом квартале показали рост: в январе—марте они увеличились на 17%, до 77,5 млн экземпляров. Участники рынка отмечают рост интереса к книжным клубам и ярмаркам, а также отказ пользователей от использования электронных устройств. В результате в компаниях надеются, что по итогам года объем продаж книг вновь вырастет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными Российской государственной библиотеки (РГБ; в 2023 году Российская книжная палата стала ее частью) по выпуску книг и брошюр. Из них следует, что общий тираж книг и брошюр в России по итогам первого квартала составил 77,5 млн экземпляров, что на 17% выше показателей аналогичного периода прошлого года (66,3 млн). Выросло и число новых наименований — на 7,2% год к году, до 27 тыс. единиц.

Тираж изданных книг в январе—марте увеличился на 11% и составил 58,4 млн экземпляров, брошюр — на 42%, до 19 млн.

Число напечатанных новых изданий выросло за период на 21% в тираже (58,9 млн экземпляров) и на 6% — в наименованиях (24,4 тыс. единиц). При этом переиздания, наоборот, превалируют по наименованиям (рост год к году — 20,2%, до 2,8 тыс. единиц), но уступают по тиражу (5%, 18,5 млн экземпляров).

Лидером рынка по наименованиям, по данным РГБ, остается издательство «Эксмо» (3,1 тыс. изданий против 2,6 тыс. в первом квартале 2024 года), издательская группа АСТ занимает второе место (2,6 тыс. против 2,9 тыс. единиц). За ней следует группа «Просвещение» (число наименований осталось неизменным — 1 тыс.). На четвертом месте расположилась «Азбука-Аттикус» (972 единицы), замыкает топ-5 петербургское издательство «Лань» (732 единицы).

Алексей Ильин, гендиректор «Альпины», 26 декабря 2023 года в интервью “Ъ”: Снятие целого тиража с продажи обнуляет доход с наименования вне зависимости от уже понесенных расходов на печать и т. д.

При этом не были приведены традиционные для РГБ данные по топ-20 наиболее издаваемых авторов в сегментах художественной и детской литературы, информация по топ-50 лидирующих полиграфических предприятий, а также выпуску переводной литературы. В РГБ уточнили, что привели сокращенные данные, поскольку по ним «анализировать квартал не очень правильно, и существует сезонность доставки обязательных экземпляров».

Объем книжного рынка по итогам прошлого года составил 98 млрд руб., увеличившись на 7% год к году. Темпы его роста замедлились, поскольку годом ранее динамика была другой — 11%. Всего за период было продано 233 млн экземпляров, то есть продажи выросли всего на 1%. Превалирующим каналом дистрибуции остаются маркетплейсы (47%) и книжные магазины (25,8%), после — федеральные сети (офлайн, 11,9%). Тиражи издаваемых книг и брошюр вновь начали расти в январе—декабре прошлого года — на 10,3%, до 369,5 млн экземпляров, впервые с начала военных действий на Украине.

В «Альпине» ожидают рост объема продаж книг в этом году, говорит директор по маркетингу группы Ирина Антонова: «Как в связи с ростом интереса к определенным книжным тематикам, так и изменением потребительского поведения отдельных сегментов читателей». Аналогичный прогноз давали и в «Эксмо»: книжный рынок по итогам года может достичь 107 млрд руб., увеличившись на 9% год к году. При этом число экземпляров сократится на 3%, до 226 млн, из-за роста себестоимости полиграфических материалов. Также издательства с нового года подняли цены на продукцию на 7–10%. Параллельно типографии к концу прошлого года столкнулись с задержками поставок необходимого оборудования из Китая, сроки выросли с недели до нескольких месяцев.

Кроме этого, стоимость бумаги выросла на 10–13% в прошлом году, отмечает Ирина Антонова: «С другой стороны, с каждым годом все больше осложняется взаимодействие с иностранными правообладателями, поэтому доля иностранных авторов в портфеле издательства сокращается (например, в "Альпине Паблишер" — на 44% по итогам 2024 года, тогда как ранее на 30–35%)». Несмотря на это, «Альпина» видит рост интереса к книжным клубам и профильным офлайн-событиям. Еще одна точка развития для печатных книг, перечисляет госпожа Антонова, это усталость людей от гаджетов и рост популярности практик в духе digital detox (отказ от использования электронных устройств). В «Эксмо-АСТ» отказались комментировать результаты первого квартала, в «Росмэн» не ответили на запрос “Ъ”.

Юлия Юрасова