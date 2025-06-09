Бывший первый вице-губернатор Курской области Дедов останется в СИЗО до осени
Мещанский районный суд Москвы продлил срок заключения под стражей бывшему первому вице-губернатору Курской области Алексею Дедову на три месяца. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Алексея Дедова заключили в СИЗО в конце апреля. Бывшего первого вице-губернатора обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Он проходит по одному делу с бывшим губернатором региона Алексеем Смирновым, которому также накануне продлили заключение под стражей.
Алексея Смирнова и Алексея Дедова задержали 16 апреля. Сумма ущерба от их действий составляет как минимум 1 млрд руб.
Подробнее о заключении Алексея Дедова в СИЗО — в публикации «Ъ».