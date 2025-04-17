Бывшего первого вице-губернатора Курской области Дедова отправили в СИЗО

Мещанский райсуд Москвы избрал бывшему первому вице-губернатору Курской области Алексею Дедову меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет в СИЗО как минимум два месяца. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Дедов на заседании по избранию меры пресечения

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Алексей Дедов на заседании по избранию меры пресечения

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Также суд отказал адвокату господина Дедова в избрании его подзащитному более мягкой меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Алексей Дедов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Он проходит по одному делу с бывшим губернатором региона Алексеем Смирновым, которого накануне заключили под стражу на два месяца.

Алексей Дедов был первым вице-губернатором — председателем правительства Курской области с мая 2024 года. Он сменил на этом посту Алексея Смирнова, когда тот возглавил область. После прихода в регион Александра Хинштейна господину Дедову удалось сохранить должность до конца января 2025 года. Свою отставку Алексей Дедов тогда объяснил переходом на новое место работы. При губернаторе Романе Старовойте Алексей Дедов был «простым» замгубернатора, курирующим вопросы ЖКХ и ТЭК, тарифов и цен. В 2018–2021 годах он возглавлял профильный комитет, который затем стал министерством. До этого работал руководителем комитета ЖКХ в мэрии Курска.

В пресс-службе МВД России накануне рассказали, что Алексея Смирнова и Алексея Дедова обвиняют в хищении 1 млрд руб. По версии следствия, деньги были выделены АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной. Предварительно установлено, что хищение средств организовали два экс-заместителя губернатора совместно с руководством корпорации.

Ряд СМИ сообщал, что показания на бывшего главу региона мог дать экс-гендиректор корпорации развития Владимир Лукин. Он был задержан еще в конце 2024 года, вместе со своим бывшим заместителем Игорем Грабиным обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при организации работ по строительству линии обороны.

О перераспределении политического влияния в Курской области на фоне уголовных дел — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова