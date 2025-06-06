Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов проведет лето в СИЗО

Мещанский райсуд Москвы продлил срок заключения под стражей экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову, обвиняемому в хищении средств на строительство фортификационных сооружений в регионе. Как сообщает ТАСС, он пробудет в СИЗО как минимум до 15 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Смирнов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Алексей Смирнов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

9 июня Мещанский райсуд рассмотрит вопрос продления заключения под стражей бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова, который проходит по тому же делу.

Алексея Смирнова и Алексея Дедова задержали 16 апреля. Согласно картотеке райсуда, им обоим вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Сумма ущерба от их действий составляет как минимум 1 млрд руб.

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Алина Морозова