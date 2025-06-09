Иноагентам облегчают путь в уголовники

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 9 июня утвердила положительный отзыв на поправки к Уголовному кодексу (УК), усиливающие ответственность за нарушение законодательства об иностранных агентах. Если сейчас уголовное преследование грозит им после двух административных правонарушений в течение года, то после принятия законопроекта будет достаточно одного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Карпов / ТАСС, ТАСС Фото: Сергей Карпов / ТАСС, ТАСС

Поправки вносятся в ч. 1 и 2 ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»). Их разработал глава комитета Госдумы по безопасности и комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев («Единая Россия»). В случае принятия законопроекта иноагентов смогут привлекать к уголовной ответственности за нарушение правил деятельности уже после первой «административки» по одноименной ст. 19.34 КоАП РФ. Согласно действующей редакции, требуется два факта привлечения по этой статье.

Правкомиссия сочла такой подход целесообразным «ввиду недостаточности превентивного характера существующих уголовно-правовых норм».

Напомним, иноагенты обязаны вести специальный учет финансовых операций, предоставлять государству статистический отчет о своей деятельности, уведомлять о своем статусе при обращении к властям, а также сопровождать свои публикации специальной маркировкой.

Ужесточение законодательства было анонсировано на Петербургском юридическом форуме, который проходил с 19 по 21 мая. Василий Пискарев тогда пообещал поддержать идеи Минюста о пересмотре санкций для иноагентов, сообщив о подготовке новых инициатив: «Наше законодательство действительно относится к иноагентам весьма лояльно. Правоприменительная практика показывает, что действующие механизмы привлечения их к ответственности не позволяют в полной мере обеспечить исполнение требований закона».

По словам адвоката Андрея Гривцова, в период с 2021 по 2024 год по ст. 330.1 УК РФ не было осуждено ни одного человека. «По всей видимости, это связано как раз со сложной конструкцией состава преступления, согласно которой для привлечения к уголовной ответственности необходимо было привлечение к ответственности за совершение административного правонарушения дважды в течение одного года. Полагаю, правоохранители просто не успевали за один год организовать привлечение потенциальных нарушителей дважды к административной ответственности, а затем еще и к уголовной»,— говорит господин Гривцов.

Новая инициатива, по мнению господина Гривцова, соответствует «существующему законодательному тренду» на создание все больших препятствий для деятельности иноагентов.

Отметим, что параллельно ужесточается и сама административная ответственность для иноагентов. 9 июня комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о штрафах за невыполнение требований должностного лица федерального органа власти, контролирующего выполнение законодательства об иноагентах. Инициативу разработали депутаты из думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России.

Для граждан за это нарушение вводится штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс., для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Требование может касаться случаев игнорирования предписаний Минюста об устранении нарушений законодательства об иноагентах и непредставления финансовой информации по запросам об их деятельности. Кроме того, самих иноагентов будут штрафовать на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб. в случае, если они при публичном распространении материалов указывают свой статус не по утвержденной Минюстом форме.

Ксения Веретенникова