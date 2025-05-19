Иноагентов перенесут из КоАП в УК

Министерство юстиции переходит к «новой концепции» взаимоотношений с иноагентами и намерено «перестать нянчиться с этими субъектами». Об этом на XIII Петербургском международном юридическом форуме заявил замглавы ведомства Олег Свириденко. Он посетовал, что сейчас за уклонение от обязанностей иноагента предусмотрены «незначительные штрафы» и только потом возможно уголовное преследование. Господин Свириденко дал понять, что ведомство намерено отказаться от административной преюдиции для «предателей». В Госдуме согласились, что законодательство «весьма лояльно» к иноагентам, но пока что анонсировали повышение штрафов, а не их замену уголовными делами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра юстиции Олег Свириденко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Заместитель министра юстиции Олег Свириденко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В понедельник, 19 мая, в рамках XIII Санкт-Петербургского международного юридического форума прошла сессия «Институт иностранного агента. Мировой опыт». В ней приняли участие не только профессиональные юристы и дипломаты, но и главный редактор RT Маргарита Симоньян вместе с шоуменами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (более известны как Вован и Лексус). «В условиях сохраняющейся геополитической нестабильности недружественные государства пытаются разными способами вмешиваться во внутренние дела нашей страны»,— объяснил важность темы ректор МГЮА им. О. Е. Кутафина Виктор Блажеев.

По словам Виктора Блажеева, институт иностранного агента — «это и принцип зеркальности (как ответ на существование института иностранного агента в других странах.— “Ъ”), и все-таки один из способов защиты нашего суверенитета».

О принципе зеркальности подробнее высказалась глава департамента информации и печати МИДа Мария Захарова. «Непросвещенная Западная Европа, коллективный Брюссель, Франция, Германия, Британия, естественно, Соединенные Штаты Америки, Канада кричали в 2020–2021 годах: как мы смеем (вносить журналистов, правозащитников и оппозиционеров в реестр иноагентов.— “Ъ”)?!» — рассказала она, добавив, что все эти страны либо уже имели собственный закон об иноагентах, либо приняли его позже.

Госпожа Захарова заверила, что российское законодательство далеко от того, чтобы «сегментировать по политической окраске» иноагентов «и уж тем более кого-то подвергать каким-то там репрессивным мерам». А вот американский закон FARA (Foreign Agents Registration Act), по ее словам, является «репрессивным», ведь он был применен к «миролюбивому, профессиональному, соответствующему и законодательству США, и всем международным договоренностям в сфере СМИ» телеканалу RT (в 2017 году Минюст США внес RT America в список иностранных агентов).

Главред RT Маргарита Симоньян подтвердила, что на ее СМИ «незаконно наклеили ярлык», в результате чего с каналом разрывали контракты и отказывали в аккредитации: «Вот как работает этот закон (в США.— “Ъ”)! Я хочу поблагодарить министра юстиции и всех, кто к этому причастен, потому что у нас этот закон наконец-то (в 2012 году.— “Ъ”) появился».

Российский закон об иноагентах, в отличие от зарубежных, ограничивает только тех, кто действительно вредит стране, высказали свое мнение Вован и Лексус. Они показали участникам сессии отрывки записей того, как под видом украинских политиков звонили покинувшим Россию оппозиционерам. Те «совершенно откровенно рассказывали планы о дестабилизации ситуации в России», возмутился Владимир Кузнецов. Особо Вован отметил разговор с Борисом Акуниным (псевдоним писателя Григория Чхартишвили, внесенного в реестр иноагентов), который «оказался действительно идеологическим врагом». «Сложно представить, но ведь многие эти персонажи находились у нас в стране и спокойно себя чувствуют»,— заключил Лексус.

Российское законодательство в отношении эмигрировавших иностранных агентов слишком мягкое, заявил замминистра юстиции Олег Свириденко: «Многие из вас наблюдали, как они торжествовали от этого статуса».

Чиновник напомнил, что теперь закон позволяет проводить судебное разбирательство «без участия сбежавших из страны иностранных агентов». «Поэтому могут бегать, но мы все равно такие уголовные дела будем возбуждать и будут уголовные приговоры»,— пообещал юрист. По его словам, «предатели» уже «не так веселятся, как раньше», но пока «не сильно-то и расстраиваются». Этому виной «столь незначительные суммы штрафов», предусмотренные КоАП за несоблюдение обязанностей иноагента, например отказ сдавать отчетность и ставить плашку-предупреждение.

Напомним, ст. 19.34 КоАП предусматривает за это штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Если человеку в течение года назначат два штрафа, то дальше может быть возбуждено уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ. Господин Свириденко дал понять, что административная преюдиция может быть отменена. «Я думаю, что Министерство юстиции будет предлагать инициативы, потому что эту уголовную ответственность нужно вводить. Это и есть новая концепция,— сказал он.— Хватит нянчиться с этими субъектами, которые ничего хорошего для нашей страны не приносят».

«Наше законодательство действительно относится к иноагентам весьма лояльно»,— заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Впрочем, он пока анонсировал лишь увеличение сумм штрафов для иноагентов «выше ныне действующих».

Эмилия Габдуллина, Александр Черных