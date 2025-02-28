Власти утвердили структуру департамента молодежной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил структуру департамента молодежной политики региона, следует из постановления, опубликованного на сайте правовой информации. В частности, департамент включает отделы молодежных, патриотических проектов и отдел организационно-правовой, финансово-экономической и государственной службы. Всего в структуре будут работать 17 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно документу, структура будет оказывать поддержку организациям, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания, содействовать в модернизации действующей сети учреждений молодежной политики и органам МСУ муниципальных образований в организации молодежных бирж труда. «Департамент участвует в выработке и реализации мер, направленных на распространение идей патриотизма, дружбы народов, духовного единства и межнационального согласия, культуры межнационального общения»,— говорится в постановлении областного правительства.

Отмечается, что созданная структура является учредителем Дома молодежи и центра патриотического воспитания имени героя России Игоря Родобольского.

Департамент молодежной политики региона ликвидировали в 2018 году. Это произошло после того, как возглавлявшая его Ольга Глацких на вопрос о финансировании молодежных проектов ответила, что «государство не просило вас рожать». В 2023 году президент Владимир Путин рекомендовал российским регионам создать в системе исполнительной власти отдельный орган, ответственный за реализацию молодежной политики. В ноябре 2024 года департамент молодежной политики Свердловской области был восстановлен и выделен в отдельный орган власти. Ранее он функционировал в составе свердловского министерства образования и молодежной политики.