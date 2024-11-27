В Свердловской области создали департамент молодежной политики

В правительстве Свердловской области выделили в отдельный орган власти департамент молодежной политики. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

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«Создание условий для реализации того огромного потенциала, которым обладает наша молодёжь, всегда было в фокусе нашего самого пристального внимания. Поэтому решение об отдельном департаменте, ответственном за молодёжную политику, сегодня закономерно и стратегически необходимо»,— сказал Евгений Куйвашев.

Ведомство будет заниматься поддержкой молодых жителей Свердловской области, созданием условий для их самореализации, патриотическим воспитанием в сотрудничестве с «Движением первых». В правительстве отметили, что создать орган, который отвечал бы за реализацию молодежной политики, — это рекомендация регионам президента России Владимира Путина.

Ранее департамент молодежной политики функционировал в составе свердловского минобра. Теперь областное министерство образования и молодежной политики будет переименовано в министерство образования.

Напомним, департамент молодежной политики Свердловской области ликвидировали в 2018 году. Это произошло после того, как возглавлявшая его Ольга Глацких на вопрос о финансировании молодежных проектов ответила, что «государство не просило вас рожать».

Анна Капустина