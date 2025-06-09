Глава рекламного холдинга WPP уходит в отставку

Глава британского рекламного холдинга WPP Марк Рид уйдет со своего поста в нынешнем году. Об этом сообщил совет директоров WPP, до недавнего времени крупнейшего рекламного холдинга в мире. Марк Рид проработал в WPP 30 лет, из них последние 7 лет он руководил холдингом. Его последний день работы на посту генерального директора — 31 декабря 2025 года. Компания уже начала искать возможного преемника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Рид

Фото: WPP Марк Рид

Фото: WPP

Марк Рид возглавил WPP в 2018 году, сменив Мартина Соррелла. Тогда WPP прочно занимал позиции мирового лидера на рынке рекламы. Новый глава еще больше упрочил это положение, сократив долги холдинга, проведя реструктуризацию активов. Однако с начала 2020-х годов конкуренты британского холдинга более активно внедряли технологии ИИ, что негативно сказалось на показателях WPP. С начала 2022 года акции WPP стабильно снижаются, и к настоящему моменту они потеряли более 54% стоимости.

По итогам 2024 года WPP уступил позиции мирового лидера французского рекламному агентству Publicis. В первом квартале 2025 года выручка холдинга упала на 5%, до £3,24 млрд. На сообщение об отставке Марка Рида акции WPP реагируют падением почти на 2%.

Алена Миклашевская