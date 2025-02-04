Publicis стала крупнейшей рекламной компанией в мире по итогам 2024 года

Выручка Publicis Groupe по итогам 2024 года составила €13,9 млрд, что сделало французское рекламное агентство крупнейшим в мире по этому показателю, сообщает Le Figaro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charles Platiau / Reuters, Charles Platiau / File Photo / Reuters Фото: Charles Platiau / Reuters, Charles Platiau / File Photo / Reuters

Первенство на мировом рынке рекламы последние 20 лет удерживала британская WPP. Publicis обогнала конкурента по итогам третьего квартала 2024 года, но мировым лидером по итогам года французская компания еще никогда в своей истории не была. «Мы заканчиваем год на первом месте во всех областях, развиваясь в три раза быстрее, чем другие холдинги в отрасли, и в пять раз быстрее, чем консалтинговые группы»,— заявил генеральный директор Publicis Артур Садун.

Выручка Publicis по итогам четвертого квартала прошлого года выросла на 6,3%, а годовой показатель увеличился на 5,8%. Господин Садун еще в декабре утверждал, что его компания станет мировым лидером на рынке рекламы по итогам года. При этом WPP отчитается за 2024 год только в конце февраля.

Кирилл Сарханянц