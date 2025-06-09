Microsoft представила первый портативный Xbox в сотрудничестве с ASUS

Американская корпорация Microsoft представила свои первые портативные консоли — ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X. Они разработаны в партнерстве с ASUS и созданы на базе уже существующего портативного ПК ASUS ROG Ally.

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Консоли получили семидюймовый IPS-экран с разрешением Full HD, яркостью 500 нит и частотой обновления 120 ГЦ. Младшая версия ROG Xbox Ally оборудована процессором AMD Ryzen Z2 A, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Старшая Ally X получила мощный чип Ryzen AI Z2 Extreme, 24 ГБ оперативной памяти, SSD на 1 ТБ, а также импульсные триггеры и обновленную кнопку Xbox.

Обе портативные консоли работают под управлением Windows 11 с новым полноэкранным Xbox-интерфейсом и будут поставляться с предустановленной подпиской Xbox Game Pass Ultimate. Будет возможность как запускать игры напрямую с устройства, так и стримить их через Xbox Cloud Gaming. Обе консоли запланированы к релизу осенью 2025 года.

Евгений Федуненко