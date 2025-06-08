Внуково и Домодедово приостановили работу

Росавиация сообщила, что московские аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили прием и отправку воздушных судов.

С начала ночи на подлете к Москве уничтожили семь беспилотников, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Еще семь БПЛА уничтожены над территорией соседней Калужской области. Аэропорт Калуги также приостановил работу.

Об отражении атаки нескольких БПЛА сообщал и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. В результате падения одного из БПЛА начался пожар на заводе «Азот» в Новомосковске. Пострадали два человека.