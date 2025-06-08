Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до семи

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили на подлете к городу еще три беспилотника. Всего с начала ночи вблизи столицы сбили семь БПЛА.

Московские аэропорты Внуково и Домодедово приостановили работу. Ограничения действуют и в аэропорту Калуги. Как сообщал губернатор Калужской области Вячеслав Шапша, над регионом сбили семь беспилотников. Повреждены три частных дома.

Ранее об атаке БПЛА заявлял губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. В результате падения одного из БПЛА начался пожар на заводе «Азот» в Новомосковске. Пострадали два человека.

Петр Бузлаев